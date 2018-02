El jutge del cas 3% decideix traspassar la investigació a l'Audiència Nacional

El titular del jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, Josep Bosch, ha decidit inhibir-se del cas 3%, que investiga suposades comissions irregulars pagades a CDC per empresaris per guanyar concursos públics, i traspassar-lo a l'Audiència Nacional. El jutge argumenta aquesta decisió per la seva elevada complexitat, el nombre d'investigats i el fet que afecta tres demarcacions -Tarragona, Barcelona i Girona- i que té possibles connexions amb paradisos fiscals.

Aquesta inhibició respon a la petició de la Fiscalia Anticorrupció. En aquest cas, estan investigats l'exdiputat i exconseller Germà Gordó i els dos extresorers de Convergència, així com diversos empresaris, per presumptes delictes de tràfic d'influències, suborns, prevaricació i malversació de fons públics.