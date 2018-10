La militància del PP ratifica Alejandro Fernández com a candidat a la presidència del partit

Alejandro Fernández ha obtingut el suport d'un 98% del suport dels militants que han votat durant tot el dia d'avui. En total, un 85% dels militants inscrits han participat en la primera volta del procés per elegir el nou dels militants inscrits del PP. Un total de 1.421 afiliats podien votar -són tots els que s'han inscrit per participar al congrés extraordinari del 10 de novembre- des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre en 28 punts de votació repartits pel territori català.

La del diputat popular era l'única candidatura que es presenta per rellevar Xavier García Albiol al capdavant del PP a Catalunya. L'exalcalde de Badalona va anunciar que volia deixar la presidència del partit a principis del mes d'octubre perquè vol centrar-se a recuperar l'alcaldia de Badalona. De fet, Albiol havia posat el seu càrrec a disposició del partit després dels mals resultats del 21-D, en què el PP va baixar fins als quatre diputats -en tenia 11-.

El nom d'Alejandro Fernádez fa temps que sona com a favorit per rellevar Xavier García Albiol. La victòria de Pablo Casado com a president dels populars estatals va acabar d'aplanar el terreny perquè fes el pas finalment i es presentés com a candidat a liderar el PP a Catalunya en un dels moments més difícils pel partit.