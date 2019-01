La carta del president del parlament flamenc a Sánchez: "Demostra poc respecte per la separació de poders"

El president del Parlament de Flandes, Jan Peumans, ja fa gairebé tres mesos que espera resposta a una carta que va enviar al president espanyol, Pedro Sánchez, i a la presidenta del Congrés, Ana Pastor. En la missiva retreia a Sánchez que manipulés les seves paraules i faltés al respecte a la separació de poders pel fet de represaliar el representant del govern Flandes a Espanya per unes declaracions del líder del Parlament d'aquesta regió belga.

El 24 d'octubre el diputat del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, preguntava a Sánchez en sessió plenària al Congrés per què s'havia retirat l'estatus diplomàtic al delegat de Flandes a Espanya. La resposta de Sánchez, com consta al diari de sessions, va ser concisa. Posant com a mostra de coneixement de causa la seva experiència amb l'ONU el 1998 a Bòsnia i Hercegovina, Sánchez va assegurar que "comparar Espanya amb Bòsnia i Hercegovina em sembla del tot inacceptable, i per això lògicament vam retirar aquest estatus al representant del govern autonòmic de Flandes".

Peumans ha estat crític diverses vegades amb la resposta repressiva de l'Estat amb Catalunya i ha afirmat que Espanya no compleix els requisits per ser un estat de la Unió Europea perrquè té presos polítics. Declaracions com aquestes no han agradat gens a l'executiu espanyol, que per ordre del ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, va acabar retirant l'estatus diplomàtic al representant de Flandes a Espanya, prenent com a detonant les declaracions de Peumans –que pertany al partit nacionalista flamenc N-VA– sobre Bòsnia, una comparació que el president del parlament flamenc nega haver fet. Assegura que és una "mala interpretació feta per la premsa", diu literalment en la carta a la qual ha tingut accés l'ARA.

Peumans explica que feia referència a una exposició fotogràfica que hi havia hagut al Parlament flamenc feia anys, al mateix lloc on en el moment de la crisi diplomàtica n'hi havia una sobre l'1-O, titulada 'La revolta de les urnes'. Assegura que va comparar les dues exposicions com una mostra de cooperació entre Flandes i una regió estrangera i va dir que totes dues recordaven "la importància d'una democràcia parlamentària". "De cap manera vaig fer, o vaig pretendre fer, una comparació entre la situació a Catalunya i la guerra civil de Bòsnia", continua. Però el polític flamenc va més enllà. Considera no només que la decisió es basa en una informació errònia sinó també que és una mostra de "poc respecte pel principi de separació de poders". En la carta, Peumans recorda que "s'ha sancionat un representant del poder executiu per una opinió democràtica d'un representant del poder legislatiu".

Aprofita l'ocasió, a més, per insistir que cal una solució dialogada al "conflicte polític" entre Catalunya i Espanya i recorda que el Parlament flamenc va votar per unanimitat una resolució en què condemnava la violència "desmesurada" de les autoritats espanyoles. Qualifica d'"inacceptable" que els polítics "siguin processats i empresonats per expressar opinions polítiques, per organitzar votacions en un Parlament i per emetre el seu vot". I ho deixa clar: "Seguiré fent aquestes declaracions en públic".