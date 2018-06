Podem denuncia el tracte de favor a Urdangarin pel seu ingrés en una presó de dones

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha denunciat avui que l'ingrés d'Iñaki Urdangarin a la presó de dones de Brieva (Àvila) torna a revelar un tracte de favor a la monarquia, i ha defensat la necessitat d'impulsar "valors republicans" que evitin aquesta mena de privilegis. En roda de premsa després de la reunió de l'executiva de Podem, Echenique ha posat èmfasi en el fet que "els presos comuns no tenen els mateixos privilegis que el cunyat del rei", cosa que, segons la seva opinió, fa visible "no només que la corrupció és consubstancial a la monarquia", sinó la necessitat d'evitar que la família reial tingui aquest tracte de favor per sobre de la llei. Per aquest motiu, ha advocat per "construir valors republicans", com creu que demana cada vegada més l'opinió pública, que equiparin Espanya a la majoria dels països de l'entorn en què no hi ha aquesta mena de privilegis.

A ulls del PSOE, l'ingrés d'Urdangarin a la presó suposa una "constatació de la normalitat democràtica". "Contradiu els qui deien que no passaria", ha apuntat el portaveu dels socialistes, Óscar Puente, respecte al fet que el cunyat del rei acabaria entre reixes. Així, ha assenyalat que "tothom és igual davant la llei". Des d’ERC han criticat que, mentre hi ha presos a 600 quilòmetres de les seves famílies, n’hi hagi d’altres, com Urdangarin, que puguin escollir destinació. "La justícia no és igual per a tothom", ha lamentat la portaveu dels republicans, Marta Vilalta. Esquerra ha reclamat l’acostament dels presos polítics a Catalunya, però ha insistit en la seva llibertat: "Ja fa dues setmanes del govern de Pedro Sánchez i encara hi ha nou persones innocents a la presó. Tornem a exigir l’alliberament dels presos polítics", ha reclamat.