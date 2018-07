La direcció del PDECat registra JxCat com a partit polític

La direcció del PDECat ha registrat JxCat com a partit polític. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts del partit a l'ARA, l'executiva de Marta Pascal va començar els tràmits fa unes setmanes i aquest divendres s'ha publicat en el registre de partits polítics del ministeri de l'Interior. En el registre figura el domicili de la seu actual del PDECat i com a promotora Laia Canet Sarri, consellera municipal del partit a Barcelona.

El nou moviment es produeix una setmana abans del congrés del PDECat i en ple debat sobre com s'ha de relacionar amb el grup parlamentari. No hi ha una posició unànime dins el partit sobre com ha de ser la confluència amb la llista que va fer l'expresident Carles Puigdemont per concórrer a les eleccions del 21 de desembre. Mentre que hi ha sectors que demanen una confluència a través d'una federació (una fórmula que ja s'havia utilitzat amb CiU), altres sectors defensen que s'ha de liquidar el PDECat i fundar un nou partit, JxCat.

La direcció, oficialment, en la ponència que prepara per l'assemblea del 20 de juliol es limita a dir que el PDECat ha de "sumar" amb el PDECat.

Morral registra Junts per la República com a partit

D'altra banda, els independents de JxCat -capitenejats pel diputat Toni Morral- també han registrat un nou partit, Junts per la República. La seva intenció és presentar un nou moviment sobiranista que sigui de caràcter "transversal" i evitar que JxCat sigui només una nova marca del PDECat. De fet, una de les impulsores, la diputada Aurora Madaula, va carregar públicament contra el PDECat quan Marta Pascal va anunciar que el seu partit concorreria a les eleccions municipals amb la marca de JxCat.

En el registre de partits, a banda de Morral i Madaula, també apareix el diputat de JxCat Pep Riera i Joquim Jubert.

Convocatòria demà dissabte dels 135 candidats de JxCat

Paral·lelament, la direcció del grup parlamentari de JxCat també fa passos. Demà dissabte ha convocat als 135 candidats de la llista de Carles Puigdemont el 21 de desembre per abordar el futur del projecte, també just una setmana abans del congrés del PDECat.

La trobada està convocada pels tres pesos pesants d'aquest espai polític: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i el president de la Generalitat, Quim Torra.