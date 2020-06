La direcció del PDECat rebutja la proposta dels presos i emplaça Bonvehí a seguir negociant amb la Crida

La direcció del PDECat ha rebutjat la proposta dels presos del partit, tal com ha pogut saber l'ACN. Després de cinc hores de reunió, l'executiva reunida de forma extraordinària aquest divendres al llarg del matí ha emplaçat el seu president, David Bonvehí, a seguir negociant amb la Crida. El partit, que es nega a dissoldre's, es dona així més temps per mantenir les converses sobre l'encaix amb JxCat.

Els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn i Lluís Puig, com va revelar l'ARA, havien fet arribar la seva proposta de convocar una assemblea constituent dels electes de JxCat i que, passats sis mesos de la creació i la consolidació del nou partit, el PDECat debati si es manté o bé es dissol en la nova formació.

S'imposa així el pla del president del PDECat que defensa demanar més temps de marge per seguir negociant amb la Crida, amb la possibilitat que la decisió final s'hagi de prendre en un consell nacional el mes de juliol o amb una consulta als associats del Partit Demòcrata. D 'acord amb els estatuts, la decisió de dissoldre el partit només la podria prendre l'assemblea.

Al matí, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, havia afirmat que la proposta del presos del PDECat d'una integració del partit en una nova formació que lideri Carles Puigdemont és el "sentir majoritari" dins del partit encara que no agradi a tota la direcció. "Em consta que han fet aquesta proposta d'última hora perquè moltíssima gent els hi ha demanat", ha afegit en una entrevista a 'Els Matins de TV3'. Budó ha remarcat que la confluència no ha de ser amb una fórmula de coalició sinó a través d'una nova formació política "sense quotes ni vetos", com ja havia dit ahir amb les mateixes paraules el president de la Crida, Jordi Sànchez.

Jordi Sànchez adverteix el PDECat que la reordenació passa per crear un nou partit "sense quotes ni vetos"

Paral·lelament, el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha dit que espera que cadascú dins l'espai de JxCat faci la seva feina "amb generositat i responsabilitat" per tal de dotar-se d'una "organització" per poder funcionar i donar la resposta que necessita el país. En una entrevista a TV3, Pujol ha afegit que s'haurà fet bé la feina si JxCat és un espai "útil i identificable" i s'ha mostrat "expectant" sobre com les diferents voluntats troben un punt d'entesa. Preguntat per si el PDECat s'ha de dissoldre en la nova organització, Pujol ha respost que es tracta d'una decisió que pertoca a la militància d'aquest partit i que té "màxim respecta" a la sobirania interna d¡aquest partit.