La direcció general de Policia veu "correcte" l'actuació dels Mossos a Girona

El director general de la policia, Andreu Martínez ha valorat l'actuació d'aquest dijous a Girona per part dels Mossos d'Esquadra com a "correcte respecte a les situacions generades". En una roda de premsa a la comissaria de la policia de la Generalitat de les Corts, Martínez ha reiterat que el compromís dels cossos de seguretat és el de "revisar les actuacions per garantir la seguretat de tots els ciutadans". "Lamentem les lesions dels agents i dels manifestats", ha afegit Martínez.

Segons ha informat el mateix director general de la policia, les càrregues han acabat amb 15 agents dels Mossos d'Esquadra amb lesions, quatre dels quals han hagut de ser ingressats. D'altra banda, els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) han traslladat tres dels manifestants a un hospital, un d'ells en estat greu i pendent dels resultats.

Respecte a les càrregues, Martínez ha detallat que els prop de 40 manifestants que volien trencar el cordó de seguretat a la plaça 1 d'octubre de Girona han llençat "pedres, pintura, tanques i llaunes". Davant les imatges que s'han produït aquest dijous, Martínez ha estat preguntat per com la situació política actual pot afectar el clima de les manifestacions. "Algunes persones volen instaurar una cultura de la violència i nosaltres òbviament no volem això", ha dit.

El policia sense casc no ha tingut temps de vestir-se

Aquest diari ha publicat una imatge en què apareixia un policia sense casc mentre s'intentava dispersar els manifestants. Respecte a aquesta qüestió, Martínez ha volgut ser prudent i ha apuntat que "s'estan avaluant totes les imatges que després s'analitzaran". No obstant això, fonts policials asseguren que l'agent que apareix a les imatges ha sigut assaltat quan encara s'estava vestint. La manifestació de Vox, de fet, estava prevista que comencés a les 11.00 h, però aquells que la volien impedir han començat a aparèixer al voltant de les 9.30 h.

Les mateixes fonts també desmenteixen que el policia estigués donant cops de puny, sinó que s'estava protegint amb el braç. A la seva mà dreta (que no apareix a la imatge) les veus policials consultades asseguren que l'agent aguantava una porra.