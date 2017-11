La direcció estatal de Podem cessarà Fachin si no dimiteix

El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, podria viure els seus últims dies al capdavant de la formació. La decisió es va prendre al grup de Telegram del consell ciutadà estatal (CCE), que va decidir que si els inscrits de Podem avalen la confluència amb els comuns en la consulta interna que va imposar Madrid i Fachin no dimiteix es convocarà un congrés immediat a Catalunya -l’assemblea ciutadana- per renovar la cúpula del partit. En qualsevol dels dos casos, una gestora es faria càrrec de la formació a l’espera de celebrar unes primàries per elegir el nou secretari general i la resta de membres de la direcció. Però el cessament de Fachin no es farà efectiu abans que es tanqui la consulta sobre la candidatura del 21-D, dimarts vinent, amb la voluntat de no interferir en una votació en què ja han participat més de 12.000 inscrits.

L’enèsim conflicte entre el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i Fachin, neix arran de la voluntat del líder català d’explorar aliances àmplies amb els partits independentistes de cara a les eleccions del 21 de desembre en resposta a l’aplicació de l’article 155. Una proposta que no té el vistiplau de la direcció estatal. De fet, aquesta mateixa setmana Iglesias va sentenciar que Fachin estava “políticament fora de Podem”. Altres dirigents territorials i del CCE també estan molt molestos amb l’acostament a l’independentisme de Fachin. El relleu de Fachin es demana fins i tot en alguns cercles catalans. A través de la plataforma Podem amb Futur, han presentat el mínim d’avals necessaris (30%) per convocar una assemblea general en què l’executiva catalana sigui destituïda i se’n renovin els càrrecs.

Els estatuts de Podem estableixen que la direcció pot convocar “de manera extraordinària qualsevol assemblea ciutadana d’escala territorial inferior per qüestions d’especial transcendència”. Aquest supòsit invalidaria la negativa del líder català a deixar el càrrec sota la premissa que no han passat 18 mesos des de la seva elecció com a secretari general, una altra de les condicions per impulsar una assemblea per revocar l’executiva.

“No aniré en una llista d’ERC”

Prèviament, Fachin havia demanat suspendre la consulta “imposada” i recordava que el termini per participar-hi s’acaba dimarts, just el dia en què es tanca el termini per inscriure coalicions de cara a les eleccions del 21-D. En aquest sentit, Fachin qualificava la proposta d’Iglesias de “consulta setge” per impedir a Podem parlar amb altres formacions que no siguin CatComú. A parer seu, Podem no es pot permetre no parlar amb la resta d’actors polítics que defensen la democràcia, i la consulta ho impedeix perquè només permet concórrer als comicis amb els comuns. Un posicionament que no comparteix la direcció de CatComú, que va qualificar de molt desafortunat que Fachin comparés la consulta amb l’aplicació de l’article 155.

Tot i la imposició de Podem, Fachin considera que el moment requereix mantenir oberts els contactes amb totes les forces socials, sindicals i polítiques, i ahir mateix seguia tenint reunions amb altres partits com les que ha tingut els últims dies amb ERC i la CUP.

Unes converses que li han servit per constatar la voluntat dels partits de buscar punts en comú per construir una resposta conjunta “a l’altura”, que podria derivar en una llista conjunta o a subscriure punts en comú com el procés constituent en diferents llistes. El que sí que va rebutjar categòricament Fachin va ser la possibilitat d’anar a la llista d’un altre partit: “No me n’aniré a una llista d’ERC. No em plantejo de cap manera anar a la llista d’un altre partit”, va sentenciar el màxim dirigent de la formació a Catalunya. Tampoc compartiria una llista que tingués per objectiu fer efectiu el resultat de l’1 d’octubre i fer la DUI, perquè és una “estratègia que ha demostrat els seus límits i seria difícil de participar-hi”. Unes afirmacions que no satisfan la cúpula estatal de Podem, començant per Iglesias, que considera Domènech la seva veu a Catalunya.