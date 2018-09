Torra crida la ciutadania a una marxa pels drets civils i l'autodeterminació fins la sentència de l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agafat el compromís aquest dimarts de no acceptar una sentència condemnatòria contra els dirigents independentistes que van impulsar el referèndum de l'1 d'octubre. "Personalment, no acceptaré cap sentència que no sigui l'absolució", ha afirmat, assegurant que, si això passa, es posarà a disposició del Parlament per prendre una decisió i ho comunicarà al Congrés i al Parlament Europeu. "Analitzaré quines decisions puc prendre", ha expressat. Fins llavors, Torra ha cridat a la ciutadania -en especial s'ha referit a la gent que va sortir l'1-O i a l'aturada del 3 l'octubre contra violència policial- a impulsar una "marxa" pels drets civils, socials i l'autodeterminació que comenci ara i finalitzi el dia de la sentència del Tribunal Suprem.

Torra ha ofert aquest dimarts una conferència al Teatre Nacional de Catalunya per marcar el rumb polític dels propers mesos, on ha desgranat el que creu que s'ha de fer a partir d'ara: després del referèndum de l'1-O i la declaració de la independència, amb presos polítics i exiliats, i amb el judici contra els dirigents independentistes a l'horitzó. Torra ja va traslladar dimarts passat al Govern, tal com va avançar l'ARA, que no acceptaria una condemna del Suprem als dirigents independentistes.

"Catalunya està en una cruïlla", ha començat Torra, posant sobre la taula el què ha passat fins ara en el Procés i les propostes que ell creu factibles en els propers mesos. "Cal crear un nou moment", ha reiterat. "Proposo que siguem capaços de recuperar l'apoderament democràtic de la ciutadania (...). Tots plegats, els de l'1 d'octubre i el 3 d'octubre compartim els valors republicans", ha assenyalat.

Per afrontar els propers mesos també ha cridat a l'autoorganització de la gent, una de les claus -ha recordat- de l'1-O. "Ara hem après que la república no es fa des dels despatxos", ha dit el president. "Confieu en la vostra determinació, ajudeu-vos, coordineu-vos, creieu en vosaltres mateixos. Sigui quina sigui l’organització en què participeu, enfortiu-la, desenvolupeu un pla estratègic, convertiu l’enorme força del moviment independentista en reflexió sobre el país que volem, en debat constituent, en la planificació acurada de les setmanes que vindran", ha dit Torra.

"La violència d'Estat ha enterrat els drets civils i les llibertats", ha asseverat, remarcant que hi ha un "miler" d'investigats per haver col·laborat en una votació. "Hi ha hagut un intent de destruir la idea de l'independentisme", ha clamat el president, "una causa general contra els drets civils". "El temps de les amenaces i les pors s'ha acabat a Catalunya", ha sentenciat.

Torra crida a l'Estat a una "negociació de bona fe" per fer un referèndum acordat

Tot i això, Torra ha mantingut la mà estesa al diàleg, assegurant que la Generalitat tindrà com a priorat la negociació. "Escoltarem a tothom, però no renunciarem mai el dret a l'autodeterminació", ha expressat.

Sobre l'oferta de Pedro Sánchez de fer un referèndum sobre un nou Estatut, Torra ha insistit que la majoria clama per una consulta d'autodeterminació. "Els catalans no tenim menys drets que els escocesos o els quebequesos", ha dit. "No acceptaré res menys que això", ha expressat el president de la Generalitat. Tot i que Torra ha titllat d'"interessant" la proposta del president espanyol d'un referèndum sobre l'autogovern, ha assegurat que aquesta no és la solució. "Nosaltres considerem vigent el mandat de l'1-O (...). "Tan sols un referèndum acordat, vinculant i reconegut internacionalment pot renovar el mandat de l'1 d'octubre", ha asseverat.

És per això que ha instat els poders de l'Estat a una "negociació de bona fe" per acordar un referèndum.

El president de la Generalitat ha revelat el seu full de ruta -el seu entorn parla de "carta de navegació"- el mateix dia que la presidenta del Congrés i diputada del PP, Ana Pastor, li ha ofert acudir a la cambra espanyola a explicar el seu posicionament polític. El migdia, després del Consell Executiu, la portaveu, Elsa Artadi, ha assegurat que si arriba una proposta concreta el Govern "l'estudiarà". "El nostre escenari central és el diàleg", ha afirmat.

540x306 Pla general del Teatre Nacional de Catalunya durant el discurs del president Quim Torra aquest dimarts / PERE VIRGILI Pla general del Teatre Nacional de Catalunya durant el discurs del president Quim Torra aquest dimarts / PERE VIRGILI

Fòrum Cívic i Constituent i Consell de la República

Torra ha reconegut que l'independentisme ha de sumar més gent i ha proposat com a eina el debat sobre com hauria de ser la república catalana. Ha dit que cal començar a "posar les bases" d'un procés constituent, amb la creació d'un Fòrum Cívic, Social i Constituent. Una convenció que, segons Torra, s'assimilaria al que va ser el Congrés de Cultura Catalana de la Transició. En aquest punt, ha apel·lat a la "majoria del 80%" que està a favor del referèndum perquè participi en aquest debat i cada ciutadà "es senti subjecte polític constituent".

El president també ha fet referència a la lluita pels drets socials i, en aquest sentit, ha anunciat que en el proper debat de política general oferiran "l'estat d'execució" de les mesures socials de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. Una suspensió, de fet, que Sánchez es va comprometre a aixecar retirant els recursos al TC

Pel que fa a l'estratègia internacional, Torra ha cridat a sumar la veu de l'exterior, a través del Consell de la República dirigit per l'expresident Carles Puigdemont, i la defensa que els presos polítics exerciran durant el judici per denunciar la "vulneració" de drets a l'estat espanyol. "Votar no pot ser mai cap delicte", ha sentenciat.

"La causa justa de la independència"

Durant tota la conferència, Torra ha fet referència a la "causa justa de la independència". El president ha assegurat que amb la repressió l'Estat no ha aturat el moviment independentista sinó que "l'ha legitimat". Per al president, la violència de l'1 d'octubre i el procés judicial contra els líders sobiranistes han "eixamplat" el camí cap a la sobirania.

Ha conclòs: "Potser l’estat espanyol va pensar que impedint a la força un referèndum o fent que no fos homologable internacionalment deslegitimaria la causa de la independència de Catalunya. I en realitat, va fer tot el contrari. Va eixamplar el camí de la causa justa".