El director del màster de Cifuentes rebutja declarar davant la jutge

L'exdirector de l'Institut de Dret Públic de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Álvarez Conde ha rebutjat declarar davant la jutge que investiga les irregularitats del màster de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.

Álvarez Conde ha comparegut aquest matí com a investigat davant la titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, per un delicte de falsedat documental. Tot i així, es considera que la seva responsabilitat en la causa és molt més gran, perquè les irregularitats no afecten únicament el cas de Cifuentes.

Fonts jurídiques presents en la declaració han explicat que Conde ha llegit un escrit davant la sala en què ha argumentat els motius pels quals s'acull al seu dret a no declarar. En concret, s'ha remès al recurs d'apel·lació que ha de resoldre l'Audiència Provincial de Madrid sobre la seva petició perquè la investigació es limiti únicament al supòsit de Cifuentes. També a la petició de la defensa de l'expresidenta per elevar la causa al Suprem, després que el jutjat demanés al Congrés la identificació com a diputat de Pablo Casado per confirmar el seu aforament i remetre la causa a l'alt tribunal.

Un cop es resolguin aquests dos aspectes, ha dit, ell estarà en condicions de donar les explicacions oportunes i d'aclarir tot el que s'investiga en aquest procediment. Álvarez Conde va reconèixer que el dia que va saltar la polèmica va acceptar l'encàrrec del rector Javier Ramos de "reconstruir una hipotètica acta" del tribunal d'avaluació. Ramos va negar els fets.

Més professors

Qui sí que ha declarat ha sigut Rodrigo Martin, un dels professors que suposadament van convalidar assignatures en la promoció de Cristina Cifuentes. Fonts jurídiques han explicat a Efe que el docent ha negat haver qualificat ni examinat Cifuentes, cosa que contradiu unes declaracions efectuades pel mateix professor a la Cadena SER en què manifestava el contrari.

Referent a això, Martin ha precisat que ell va qualificar els alumnes que li van presentar un treball, que van ser entre 10 i 12. La seva sorpresa, ha dit, va arribar quan va veure que en les actes finals hi havia 21 alumnes qualificats, entre ells Cifuentes, als quals no havia qualificat, però que sí que apareixien com a avaluats.

El docent ha volgut deixar clar que en aquelles declaracions a la premsa encara no havia vist l'acta final i que quan la periodista li va preguntar pel nou que va obtenir Cifuentes de qualificació va entendre que si tenia aquesta nota era perquè hauria entregat un treball, tenint en compte que ell no recordava els noms dels alumnes.

Es tracta de la mateixa línia argumental que ha defensat després Susana Galera, una altra de les professores del màster que suposadament van convalidar assignatures i que també està investigada. Galera ha defensat que li va passar el mateix que al seu company. És a dir, que les actes recollien qualificacions a més alumnes dels que ella havia avaluat.

Les declaracions continuen aquesta tarda amb María Teresa Feito, exassessora del govern madrileny que va acudir a la universitat quan es van publicar les presumptes irregularitats per presumptament pressionar en relació al TFM de Cifuentes.