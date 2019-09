El discurs de Quim Torra en 10 frases: "Tornarem a exercir tots els drets que ens siguin negats, inclòs el dret a l'autodeterminació"

El discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, en el debat de política general, en 10 frases:

1. "Sempre voldrem el diàleg, però, com que no seuen a la taula, nosaltres seguirem endavant i no ens aturarem. Tornarem a exercir tots els drets que ens siguin negats, inclòs el dret a l'autodeterminació".

2. Sobre la resposta a la sentència de l'1-O: "Qui pot defensar que hi haurà sentències i judicis justos? Haurem de veure la capacitat de l'estat espanyol per acceptar la dissidència política. Quanta democràcia és capaç d'assumir".

3. Torra s'ha dirigit als contraris a un referèndum d'autodeterminació: "Què us fa por? Per què temeu la democràcia? Per què no defenseu el que voleu amb la paraula i la raó? Què us fa por? No tenir majoria?"

4. "No em vull aturar i entrar en insults tan baixos i grollers. Però no permetré mai que es vulgui associar un moviment democràtic com l'independentisme amb el terrorisme". Torra ho ha dit per contestar les paraules de Lorena Roldán, que, arran de les detencions dels CDR, la líder del partit taronja a Catalunya va etzibar: "Ara ja sabem què volia dir Torra amb l''apreteu'. 'Apreteu' el detonador dels explosius?"

5. "Els defensors de la unitat d'Espanya, quan no poden imposar els seus postulats a les urnes, ho fan als tribunals".

6. Sobre les detencions d'aquest dilluns de nou membres dels CDR: "La nostra resposta sempre es basarà en el respecte als drets humans [...]. És intolerable que es vulgui tornar a criminalitzar el moviment independentista".

7. Torra també s'ha dirigit a Pedro Sánchez: "Catalunya és el problema més gros que té sobre la taula, i en un any i mig no ha fet cap proposta concreta".

8. "La policia ha de ser la garant dels drets i les llibertats [...]. Ha de fer prevaldre la justícia per sobre de la força i la venjança".

9. "Aquest país no és viable si no es resol el dèficit fiscal. És insuportable i genera dèficit social. On podria estar aquest país sense aquest llast?"

10. Sobre els pressupostos: "Apel·lo a la responsabilitat de la cambra. Oblideu que tornem a estar en campanya electoral i penseu en els efectes per a la ciutadania d'una nova pròrroga pressupostària".