El termòmetre per valorar els resultats a Catalunya

GABRIEL RUFIÁN, ERC

El llistó està alt. El 28 d'abril va guanyar unes generals per primera vegada. Mantenir el primer lloc i els 15 diputats seria, per tant, un bon resultat. L’abstenció en la investidura de Sánchez i la irrupció de la CUP li poden passar factura.

MERITXELL BATET, PSC

Tot i que l’objectiu oficial és quedar primers, per davant d’ERC, mantenir els 12 diputats del 28 d’abril o fins i tot baixar-ne un seria prou en el context en què arriba el 10 de novembre. Quedar-se amb 10 o menys representants al Congrés suposaria una reculada significativa en la dinàmica de creixement de les darreres cites amb les urnes. L’objectiu, doncs, és aguantar posicions per sumar pel PSOE i marcar distàncies amb Ciutadans de cara a les pròximes catalanes.

JAUME ASENS, EN COMÚ PODEM

En Comú Podem es conformaria amb conservar els 7 diputats del 28 d’abril, tenint en compte una possible fuga de vots cap a Més País o la CUP. Més de 7 escons seria un bon resultat per tenir més pes dins l’aliança amb Unides Podem.

LAURA BORRÀS, JxCAT

Mantenir-se en 7 escons seria un resultat satisfactori per a JxCat, mentre que baixar als 5 o 6 significaria dificultats per al partit. Augmentar a 8 o 9 diputats rellançaria JxCat i Laura Borràs en les travesses com a candidata a Catalunya.

INÉS ARRIMADAS, CIUTADANS

Amb les enquestes en contra, repetir els 5 escons del 28 d’abril seria una victòria. Perdre’n un –com el de Tarragona–, cap sorpresa. Però baixar de 4 després d’haver centrat la campanya a Catalunya seria un mal resultat.

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO, PP

Després d’haver tocat fons a les urnes el 28 d’abril, els populars aspiren a recuperar el terreny perdut. Determinat a “aplegar el vot constitucionalista” sota les seves sigles, el PP està convençut que doblarà els resultats i recuperarà, com a mínim, un segon escó. Desafiant les enquestes –que els donen el mateix resultat–, persegueixen el tercer escó. Si arriba, seria tot un èxit que avalaria l’estratègia d’Álvarez de Toledo que tant malestar ha generat a les files del PP.

IGNACIO GARRIGA, VOX

Els sondejos inflen Vox, però el partit és prudent després que el 28 d’abril els donessin més escons dels que van acabar obtenint. Amb un es consolidarien, però també corren el risc de quedar-se sense representació. Dos seria un èxit.

MIREIA VEHÍ, CUP

Tot el que no sigui assolir escons seria un fracàs per a la CUP, que no rendibilitzaria a les urnes les simpaties que desperta. Entrar amb un o dos diputats seria un bon resultat. Sumar-ne més, un èxit total.