El judici de l'1-0 no ajuda a la "resolució pacífica" del conflicte entre Catalunya i Espanya, diu Alfred Bosch

Missatge molt dur i alarmista del conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, a Londres en la inauguració aquesta tarda de la Catalonia House, la renovada delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda. Bosch ha assegurat que "el judici [de l'1 d'Octubre] pot empitjorar les perspectives de futur, i pot portar a una crisi general que pot afectar no només Catalunya, sinó també el Regne d'Espanya i tot Europa".

"L'única manera de fer front a la crisi política que els poders de l'Estat han fomentat –ha dit–, l'única manera de resoldre-la, és a través d'una solució democràtica acordada. Els judicis no van en aquesta direcció perquè són uns judicis polítics en què les acusacions no se sustenten en la realitat dels fets. I evidencien el tracte judicial diferent que reben els exiliats, que són ciutadans lliures, comparat amb aquells que s'asseuran al banc dels acusats per delictes majors com pot ser sedició i rebel·lió".

Bosch ha insistit en la desproporció de les penes que se'ls demanen: "Quan es demanen fins a 25 anys de presó no s'està ajudant al diàleg, no s'està ajudant a una via pacífica, ni a una via democràtica. En termes generals, la via judicial és una equivocació. Un conflicte o una crisi política no es resol enviant la gent a la presó i acusant-los amb penes de fins a 25 anys. Si es confirmen sentències dures, com les que s'han demanat, això no ajudarà ni a la convivència ni a la resolució pacífica ni democràtica del conflicte. Si els poders de l'estat espanyol han optat per la via judicial, entenem que és una demostració que no volen la via democràtica".

Bosch ha destacat que la Catalonia House ha de ser un centre des del qual "explicar la veritat del que va passar l'1 d'Octubre, sense filtres, perquè tota la premsa internacional tingui accés i pugui accedir al judici i a les declaracions dels uns i els altres, sense interpretacions de cap mena". Bosch creu que l'estat espanyol vol "imposar la seva visió per damunt de la veritat".

Bosch ha avançat que la Generalitat "intentarà facilitar la feina als informadors internacionals perquè tothom pugui treure les seves pròpies conclusions". Per això posarà en marxa tot un seguit de mesures que no ha concretat. El judici, en tot cas, serà retransmès en directe per televisió.

El conseller ha emfasitzat que el judici ha ser un mitjà per explicar què va passar l'1 d'Octubre del 2017. "Per explicar que no hi va haver violència ni res que pugui fonamentar les acusacions de sedició ni de rebel·lió i que, a més, els presos són presos polítics. I aquesta és una causa política no només contra la independència, sinó també contra la democràcia, contra la possibilitat d'un poble de decidir el seu futur".