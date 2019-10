La sentència del Procés castiga el PSOE i fa pujar la dreta, segons enquestes de la premsa espanyola

La sentència del Procés i les protestes a Catalunya han beneficiat especialment el PP i Vox i han castigat el PSOE, segons les enquestes d'intenció de vot que publiquen aquest dilluns els diaris El Mundo, Abc i La Razón fetes després que el Suprem fes pública la sentència que castiga els líders dels Procés a penes d'entre 9 i 13 anys de presó. Les tres enquestes revelen que la repetició electoral no serviria al PSOE per millorar el resultat del 28-A i que els socialistes podrien obtenir fins a tres escons menys que els actuals 123.

Els sondejos també revelen un augment de la intenció de vot per al PP, que se situaria entre els 97 que li atorga El Mundo i els 102-204 que li atorguen l' Abc i La Razón, molt per sobre dels 66 actuals i també xifres superiors a enquestes preelectorals anteriors dels mateixos diaris. Vox, a qui els sondejos anteriors pronosticaven una caiguda del suport electoral, és el més beneficiat per la sentència: les noves enquestes pronostiquen que pot arribar a obtenir fins a 36 escons el 10-N, cosa que milloraria substancialment els 24 que va obtenir el 28-A.

Ciutadans, en canvi, segueix en caiguda lliure. La sentència del Procés no ha servit a Albert Rivera per remuntar a les enquestes, que li auguren entre 19 i 24 escons, lluny dels 57 que va obtenir a l'abril. L'espectacular caiguda de Cs impediria a la dreta sumar majoria absoluta el 10-N i no podrien formar govern.

Els sondejos dels diaris de la dreta apunten a un retrocés moderat d'Unides Podem respecte a l'abril. El partit de Pablo Iglesias obtindria entre 31 i 36 escons, menys que els 42 actuals. El nou partit liderat per Íñigo Errejón, Més País, podria entrar al Congrés amb almenys 4 escons, tot i que alguna enquesta n'hi atorga 7. El PSOE, UP i Més País tampoc sumarien majoria absoluta i necessitarien negociar la formació de govern amb altres partits.

Només l'enquesta d' El Mundo incorpora els partits catalans. Segons el sondeig, ERC obtindria 16 escons, un més que a l'abril, mentre que JxCat perdria suports i es quedaria amb 4 escons (a l'abril en va obtenir 7). El Partit Nacionalista Basc (PNB) obtindria 7 escons, un més que el 28-A.