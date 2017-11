Les entitats convoquen una manifestació a Brussel·les el 7 de desembre per reclamar la llibertat dels presos polítics

La manifestació multitudinària d'aquest dissabte a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics ha culminat amb una nova cita als carrers: aquest cop a Brussel·les el 7 de desembre. Després d'un emotiu homenatge als presos i als seus familiars, en què els consellers i els líders de l'ANC i Òmnium han fet arribar els seus missatges, Agustí Alcoberro (ANC) ha anunciat la nova mobilització. "La mobilització d'avui ha de ser el punt d'arrancada d'una resposta clara" a la situació política de Catalunya. "Mentre hi hagi un sol pres polític mantindrem la mobilització i els donarem tota la solidaritat", ha assegurat el vicepresident de l'ANC.

Per a les entitats sobiranistes, "l'existència de presos polítics és una vergonya per a l'Estat i posa de manifest la deriva autoritària del Regne d'Espanya i la manca d'independència del poder judicial”. És per això que volen enviar un missatge a Europa i al món el 7 de desembre.