Jaume Asens: “Em preocupa que ERC es vegi arrossegada pel discurs de JxCat”

Jaume Asens (Barcelona, 1972) és el president del grup confederal d’Unides Podem al Congrés. En aquesta entrevista per videoconferència admet que el govern espanyol hauria d’haver fet algunes coses millor, però alerta dels riscos del discurs que està fent una part de l’independentisme.

Finalment els nens podran sortir demà al carrer. Què va forçar el canvi d’opinió?

Tot va bé si acaba bé, i finalment es va imposar el sentit comú. Tot i això, és una mesura que, depèn de com, s’haurà de revisar perquè és veritat que la corba està baixant, però el risc de repunt existeix.

Si hi ha risc de repunt, per què no continua el confinament estricte?

Perquè hi ha una sèrie d’indicadors que indiquen que podem ser moderadament optimistes. Però s’ha de ponderar en tot moment el que hi ha en joc, perquè és veritat que hi ha un altre element, que és l’aturada de l’economia, que a la llarga pot produir més morts i patiment que fins i tot la mateixa pandèmia.

S’acosta final de mes i serà un moment molt dur per a moltes famílies. ¿Creu que el govern espanyol les ha protegit prou?

Sempre es pot fer més. Però a diferència del 2008, quan es van rescatar els bancs, ara s’està fent un esforç ingent per rescatar les famílies. Si el 2008 es va destruir feina, ara s’ha creat un ingrés mínim vital. El 2008 vam veure com es tallaven subministraments com aigua i llum, i ara s’ha prohibit. Haurem de prendre més mesures i complementar aquest escut social.

Pensa en alguna mesura?

En l’àmbit de l’habitatge creiem que en el futur s’han de prendre mesures més valentes i innovadores. Crec que s’han fet coses importants, però dependrà també del sistema tributari que establim. Perquè evidentment necessitem recursos, i poden venir de la UE o dels impostos. És així i punt.

¿Està d’acord amb els 15 milions d’euros a les televisions privades?

A mi no em va agradar allò.

¿I les afirmacions del general Santiago sobre les fake news ?

Aquelles paraules s’han d’interpretar en el marc de la pregunta. Va ser un lapsus greu de comunicació que després crec que es va aclarir. Perseguir fake news no afecta la llibertat d’expressió ni suposa perseguir opinions crítiques amb el govern. Té a veure amb protegir el dret a rebre informació veraç. És una manera de protegir la llibertat d’expressió.

¿Creu que els presos haurien de passar el confinament a casa?

Sí. No només ells. També tots els presos que estiguin en situació de semillibertat.

¿Els comuns han criticat la gestió de la Generalitat per desviar l’atenció dels errors del govern espanyol?

Nosaltres estem sent molt curosos en intentar no criticar la gestió que està fent la Generalitat de la crisi. No tinc cap interès en assenyalar les contradiccions de la Generalitat en la seva gestió. Crec que hi haurà temps d’analitzar què s’ha fet i de retre comptes. Sí que em preocupa com es formula en part la crítica de la Generalitat al govern central.

Per què?

Hi ha una sèrie de relats que s’estan construint, com el de què faria una Catalunya independent o les conspiracions numèriques de Buch, que em semblen molt perillosos.

Però és evident que la Generalitat volia un confinament total abans. ¿Creu que la centralització de competències ha estat una bona opció?

En una pandèmia hi ha d’haver més esforç de coordinació. Segur que es podria fer millor. Aquesta és una de les qüestions que haurem d’abordar després, quan sortim de la pandèmia. Les autonomies han de ser un dels eixos principals de la fase de reconstrucció perquè són elles les que s’han fet càrrec de l’emergència sanitària en primer terme i les que s’hauran de fer càrrec de protegir la ciutadania quan arribi la crisi econòmica. Qualsevol pacte de reconstrucció passa a curt termini per més diners per ajudar les comunitats amb un fons covid-19 i la relaxació del dèficit.

Hi ha opinadors polítics que donen per acabat el govern PSOE - Unides Podem quan passi això, i parlen d’un govern de concentració.

Un govern amb el PP i nosaltres és impossible. Crec que és al revés. El nou acord que hem de fer no pot començar i acabar en una comissió parlamentària de la mà del PP. Aquest acord ha de ser amb les aliances que va dibuixar la moció de censura.

El PSOE aguantarà la pressió?

Crec que sí. És veritat que hi ha tensions internes, però crec que Pedro Sánchez està aguantant l’aposta per aquest camí i que és una aposta de fons.

Què li semblen els vots d’ERC i JxCat sobre l’estat d’alarma?

Em va saber greu el vot en contra de JxCat. Em va semblar poc coherent amb la petició del confinament total. ERC està fent un discurs més ponderat, tot i que a vegades em preocupa que es vegin arrossegats pel discurs d’algun dirigent de JxCat i acabin reproduint-lo. Com hem vist en algun cas recentment.

En quin cas pensa?

Quan sento Rufián defensar la fraternitat entre els pobles al Congrés m’agrada, però em sembla poc coherent quan el dia següent Sabrià aixeca la bandera del sectarisme i abona aquest relat, que em sembla molt perillós, d’intentar connectar el malestar territorial i el malestar de la pandèmia. És un tret al peu. Sé que molts independentistes senten vergonya d’aquests discursos que diuen que Espanya és mort i atur i Catalunya vida i futur.

¿Veu en l’horitzó alguna reunió de la taula de diàleg?

Ara mateix no, però el més aviat possible s’ha de produir aquesta reunió. Qui es pensi que la crisi sanitària ha esborrat el problema de fons que tenim en la qüestió territorial s’equivoca.