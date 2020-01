Tomás Guitarte: “Tinc 3.500 correus acumulats demanant-me que canviï de vot”

Tomás José Guitarte (Cutanda, Terol, 1961) s’ha convertit en un dels protagonistes de la sessió d’investidura per les pressions que va denunciar haver rebut com a conseqüència del seu vot favorable a la candidatura de Pedro Sánchez.

S’esperava aquest protagonisme?

No era el nostre objectiu. No busquem protagonisme sinó que volem solucionar els problemes de la província. Però potser és cert que hem tingut el focus.

Per què l’ase dels cops de la dreta ha estat Terol Existeix?

Pot semblar que les circumstàncies facin que Terol Existeix sigui més decisiu, però en realitat tenim un vot dels 167 que hi ha a favor de la investidura. Potser, com que som una formació jove, pensen que ens poden influir més, però és la posició que vam anunciar en campanya electoral. Vam dir que donaríem suport a la governabilitat de qui fos capaç d’aglutinar més suports.

Ha rebut pressions personalment?

A mi directament de diputats al Congrés no me n’ha arribat cap. Ha estat a les xarxes socials i via correus electrònics. En tinc 3.500 d’acumulats en el mateix sentit, demanant-me que canviï de vot. També trucades per telèfon de persones desconegudes, d’altres que coneixes però amb qui no tens gaire relació... També va haver-hi el cas de les pintades al poble. Hi ha gent que em diu que també n’ha sofert, però cal entendre que no ens deixi de sorprendre.

Als passadissos ha rebut mostres de suport, també.

Sí. De la mateixa manera que hem rebut pressió, també hi ha hagut molts missatges de suport a la província. I al Congrés també me n’han manifestat. Alguns m’han explicat que també han passat per situacions així, i que cal sobreposar-se i tenir precaució.

Hi haurà tamayazo ?

Crec que es repetirà la votació d’avui [ahir per al lector]. Per part nostra la posició és clara. Nosaltres defensarem les mesures que hem pactat amb el PSOE, que són les que teníem al programa.

Què li sembla aquesta estratègia de la dreta?

No em sembla lògica. Tots els diputats tenen la mateixa representativitat. La situació es mereix una mica més de seriositat. La crida a revertir el vot no em sembla coherent, com si algú pogués canviar d’un dia per l’altre...

I el nivell de crispació?

Em va sorprendre el llenguatge. Les primeres intervencions van ser de molta duresa, amb un posicionament que no em sembla idoni per a algú amb qui has de negociar, transaccionar i arribar a pactes d’estat.

¿Creu que aquest to es mantindrà durant la legislatura?

El debat d’investidura pot accentuar els extrems, però confio que, quan s’entri en continguts i mesures, el to i la crispació baixin.

Espera una legislatura llarga?

No ho sé, depèn de moltes coses. Espero que sí, perquè els períodes interins perjudiquen i ajornen les decisions. Espanya necessita una legislatura completa.

¿Com valora els pactes del PSOE amb ERC, PNB i BNG?

A l’hora de negociar amb el PSOE, l’única condició que vam posar és que tot es desenvolupi dins del marc constitucional. Se’ns ha ratificat que serà així perquè no pot ser d’una altra manera. Dins la Constitució hi ha molt marge per seure i consensuar.

Aleshores, ¿aprova la taula de negociació, la consulta als catalans i l’adaptació del model d’estat a les identitats territorials?

Són principis generals que poden estar dins del marc constitucional. Quan vegem com es desenvolupen serà una altra cosa.

¿Que hi hagi tants partits regionals es deu a un problema comú?

Nosaltres denunciem, a partir d’un problema local, un dèficit global de l’Estat. En el nostre plantejament no hi veig coses semblants a un regionalisme clàssic. Ho exigim a Terol perquè som d’allà, però no deixem de dir que els desequilibris territorials són generalitzats. En el fons tots els territoris tenen en comú l’abandonament de l’administració central.

La solució és una Espanya federal?

M’és igual el nom. M’importa el contingut. Per a molts estudiosos el model de les autonomies és similar al de l’Espanya federal. El que cal és atendre totes les parts.