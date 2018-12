El govern espanyol destinarà 9.700 milions a Rodalies i a la resta de serveis de Renfe

El consell de ministres del govern espanyol ha aprovat aquest divendres destinar 9.700 milions d'euros als serveis de ferrocarrils de Rodalies, Mitja Distància i Avant durant els pròxims 10 anys. Pel que fa al contracte a Renfe, es pot ampliar cinc anys més. Segons ha indicat el ministeri de Foment, la injecció de diners servirà per compensar el dèficit de l'explotació i per abordar les inversions "necessàries" en trens i renovació d'estacions.

L'executiu socialista ha optat per un termini "ampli" que "garanteix l'estabilitat" en la prestació d'uns serveis "essencials" per a la cohesió territorial i la mobilitat de la ciutadania. Uns serveis que, segons les xifres de Foment, són utilitzats per 322 milions de persones cada any.

Des del govern de Pedro Sánchez s'indica que l'aposta "decidida" per la millora dels serveis de Rodalies té l'objectiu de "recuperar la fiabilitat i la puntualitat" del servei i captar nous usuaris. Per aconseguir-ho, el contracte també estableix uns compromisos "estrictes" de fiabilitat i qualitat, així com una assegurança "rigorosa" de l'eficiència en la prestació del servei i en l'ús dels fons públics.