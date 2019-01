Celaá desautoritza el PSOE extremeny amb el 155: "Seria una usurpació del govern autonòmic"

El govern de Pedro Sánchez desautoritza el PSOE d'Extremadura després que aprovés aquest dijous una moció parlamentària en què s'instava l'executiu espanyol a abandonar la "bilateralitat" amb el Govern i es defensava l'aplicació del 155 "de manera ferma" i amb la "durada que calgui". Preguntada per aquesta qüestió en la roda de premsa posterior al consell de ministres, Celaá ha puntualitzat que la moció parlamentària especificava que es donava suport a la liquidació de l'autogovern si es "vulnerava la llei". Tanmateix, minuts més tard ha afegit que "seria inconstitucional pensar en una aplicació del 155" a Catalunya en aquests moments. "Seria una usurpació del govern autonòmic", ha assenyalat la portaveu del govern espanyol, que ha recordat que quan es va fer el 2017 hi va haver una "vulneració de la Constitució" i una desobediència de sentències del Tribunal Constitucional.

El posicionament dels socialistes extremenys es produïa el mateix dia que la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, es reunia a la Moncloa amb els consellers de la Generalitat Pere Aragonès i Elsa Artadi, en la qual les dues administracions van acordar donar continuïtat al diàleg a través de dos espais: un entre governs i una taula de partits catalans. Segons ha assegurat Celaá, hi haurà una altra reunió divendres que ve a Barcelona, amb l'objectiu de concretar si es constitueix una taula de partits polítics i quins s'hi integren.

En aquest sentit, ha admès que ja hi ha una altra taula de partits polítics impulsada pel president de la Generalitat, Quim Torra, però ha recordat que no hi participen ni la CUP, ni Cs ni el PP. Així, Celaá ha donat l'oportunitat a aquestes formacions d'anunciar o no la seva presència en aquest nou espai davant una "qüestió important". Celaá ha posat en valor la tasca que està duent a terme Calvo amb els seus interlocutors del Govern i ha situat aquest diàleg "dins la llei". Així, ha rebutjat una fórmula "binària" com seria un referèndum perquè l'ha considerat "autodestructiva".

En relació a les detencions de dimecres a les comarques gironines, el ministre de l'interior, Fernando Grande-Marlaska, afirma que li "costa de creure" que es pugui considerar "desproporcionada o inacceptable" una operació policial que va estar "supervisada per l'autoritat judicial". "La policia va actuar com a policia judicial", ha recordat Marlaska, i ha apuntat que el cas té el seu origen en uns "talls violents de vies públiques" l'1 d'octubre passat.

El titulat d'Interior també s'ha posicionat sobre la possibilitat que es produeixi un debat a la presó entre Joaquim Forn i Ada Colau, després que l'alcaldessa de Barcelona es mostrés oberta a fer-ho si finalment l'exconseller és el candidat de l'espai de JxCat. "Quan es plantegi s'estudiarà", ha anotat Marlaska, que ha afirmat que s'analitzarà en termes de "seguretat d'ordre públic".

Limitació dels aforaments

El govern espanyol ha aprovat un projecte per reformar alguns punts de la Constitució que tenen a veure amb els aforaments del president, els ministres, els diputats i els senadors. Es tracta d’una iniciativa que va rebre el vistiplau del Consell d’Estat i del Consell General del Poder Judicial, tal com ha recordat Celaá, i busca limitar l'aforament en aquells casos vinculats a l’exercici del càrrec públic. La portaveu s'ha mostrat esperançada que el Congrés serà "sensible" i tirarà endavant la mesura, alhora que ha assenyalat que els propers dies s'abordaran els aforaments relacionats amb el CGPJ.