L’espanyolisme censura Sánchez per l’intent de diàleg amb Catalunya

El nacionalisme espanyol no perdona a Pedro Sánchez haver arribat al poder amb els vots dels independentistes en la moció de censura, ni l’estratègia d’obrir el diàleg amb el Govern de Quim Torra per mirar de trobar una solució al conflicte. Tot i no haver arribat a acords amb l’independentisme, ni haver-li fet cap concessió de pes, les crítiques de l’oposició de dretes, basades a acusar-lo de tenir hipoteques amb el sobiranisme, han quallat entre els sectors espanyolistes: el president del govern espanyol va ser rebut ahir amb crits i una sonora xiulada a l’acte oficial de celebració del 12 d’Octubre. Com li va passar a l’anterior president socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, alguns dels assistents van mostrar la seva disconformitat amb la presència de Sánchez a la Moncloa, i ho van fer amb crits de “fora”, “okupa”, “eleccions” i alguns insults, que es podien sentir des de la tribuna de premsa de la desfilada, presidida pel rei Felip VI. Totes eren consignes alineades amb les crítiques del PP i de Ciutadans al nou govern socialista.

Sánchez va treure importància a l’incident durant la recepció oficial de la festivitat abans coneguda com a Dia de la Hispanitat (des dels anys 90 és simplement la Festa Nacional), que el monarca va celebrar al Palau Reial de Madrid. El cap de l’executiu va recordar les xiulades que va patir diversos anys Zapatero, i va assegurar que també en va ser víctima Felipe González, tot i que en el cas del primer president socialista des del franquisme, les xiulades van ser en una celebració de l’aniversari de la Guàrdia Civil, el 1994. En contrast, el monarca, que fa poc més d’un any pronunciava un discurs encès contra el Procés després del referèndum de l’1 d’octubre, i que un dia abans de la desfilada va ser reprovat pel Parlament de Catalunya, va ser rebut amb un aplaudiment sonor.

I és que Catalunya va continuar molt present durant els actes de celebració, amb una gran pancarta en un edifici visible des de la tribuna d’autoritats en la qual es podia llegir “Catalunya sempre Espanya”. També va ser molt present en les declaracions als mitjans dels polítics assistents a l’acte, i en els tradicionals corrillos de la recepció oficial. Durant l’acte, Sánchez, que va pagar la inexperiència amb un error de protocol que el va dur a situar-se al costat del rei, tot i que no li tocava, va referir-se a la reprovació del Borbó al Parlament limitant-se a reiterar que el seu executiu estudiaria possibles mesures, sense precisar en quina direcció aniran. El líder socialista espanyol es va mostrar satisfet de la seva estratègia amb Catalunya i va considerar que la situació era millor que fa un any.

Pressupostos

També es va referir als pressupostos que pretén aprovar amb els vots dels partits independentistes, i va deixar clar que tant el PDECat com ERC “saben” que el govern espanyol no els pot oferir cap contrapartida en el terreny judicial, com reclamen les formacions. A més, va dir que encara no estan negociant els comptes amb els dos partits, i va precisar que la seva intenció és fer-ho a finals de novembre o principis de desembre, quan els comptes han d’entrar al Congrés.

La nova fase en la qual ha entrat el Procés va provocar que tant l’assistència global de persones com la presència de banderes espanyoles als balcons durant la desfilada militar disminuís ahir de manera dràstica respecte a la celebració de l’any passat. Això, tot i la crida que havia fet el PP de Casado a omplir de banderes les façanes dels edificis. L’any passat, en plena efervescència posterior al referèndum de l’1 d’octubre, i només dos dies després de la declaració suspesa d’independència que va pronunciar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i amb l’aplicació del 155 gestant-se, el nombre d’assistents es va disparar.

A la desfilada, a la qual estan convidades les principals autoritats de l’Estat, hi van assistir la majoria de presidents autonòmics, així com els líders dels grans partits, però no el president de la Generalitat, Quim Torra, ni tampoc el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, o la seva homòloga navarresa, Uxue Barkos. Tampoc hi va ser la presidenta balear, Francina Armengol, tot i que en el seu cas no va ser per motius polítics, sinó per seguir les feines de rescat arran de les torrentades al Llevant de Mallorca, que encara mantenen els cossos de seguretat i d’emergències a ple rendiment, a la recerca d’un menor desaparegut. A la tarda, a més, Felip VI es va traslladar a la zona. Pablo Iglesias tampoc va assistir a la celebració, mentre que sí que ho van fer el líder del PP, Pablo Casado, que estrenava el càrrec en una celebració d’aquest tipus, i el de Ciutadans, Albert Rivera.

Passada per aigua

La desfilada militar, que va recórrer el Paseo de la Castellana de Madrid, va quedar deslluïda per la pluja que va caure sobre Madrid i que va obligar a modificar el guió. Es va reduir la part aèria de la parada i només va desfilar per l’aire la patrulla aèria. També va provocar que entre el públic es despleguessin nombrosos paraigües amb la bandera espanyola, i que alguns assistents giressin cua abans d’hora per evitar acabar xops. No hi va faltar la cabra de la Legió, que en aquesta ocasió no va ser una cabra sinó un boc, de nom Palito.

L’estratègia de desgast a Sánchez de Casado i Rivera, basada en el flanc nacional, va demostrar ahir que té un cert suport de l’espanyolisme a peu de carrer, i va posar a prova el compromís de Sánchez amb l’estratègia del diàleg.