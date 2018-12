Una eurodiputada del PSOE s'adreça al Parlament Europeu per defensar la repressió contra Forcadell

Iratxe García Pérez, delegada del PSOE al grup socialista al Parlament Europeu, ha sortit al pas d'una carta que el president del Partit Democràtic Republicà de Portugal, António Marinho e Pinto, havia enviat a tots els eurodiputats en què denunciava l'actuació de la justícia espanyola contra l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. "Aquestes cartes estan viciades per una sèrie d'errors i inexactituds que em veig obligada a contestar", diu García Pérez.

En la seva missiva, adreçada a tots els eurodiputats del Parlament Europeu i a la qual ha tingut accés l'ARA, recorda que Forcadell està encausada al Tribunal Suprem per haver pres decisions des del seu càrrec de presidenta de la cambra que "incloïen, per exemple, la declaració de la independència de Catalunya en un debat que violava els drets de la minoria parlamentària". "A més, la Sra. Forcadell va ignorar repetidament totes i cadascuna de les opinions emeses pel serveis jurídics del mateix Parlament, que va mantenir l'advertència contra la descarada il·legalitat en què tenia previst participar", assenyala.

"Tot i no ser habitual, és possible cometre delictes en el marc de les activitats parlamentàries, quan aquestes impliquen una desobediència explícita a la llei o a les ordres judicials. Carme Forcadell no només està empresonada per haver permès debatre, sinó que ha participat activament en la promulgació de lleis que van revocar la Constitució a Catalunya, van privar els catalans dels seus drets i van violar els mandats emesos pel Tribunal Constitucional", continua.

"Països veritablement democràtics"

García Pérez lamenta, a més, que Marinho e Pinto posi en dubte que Espanya sigui una "veritable democràcia" contraposant l'Estat amb altres països europeus. "Aquest acte maliciós és particularment perjudicial perquè prové d'un eurodiputat d'un país amistós que, com Espanya, va haver de suportar en els últims temps una cruel dictadura que va ser derrotada gràcies als esforços de la societat en general", sosté l'eurodiputada socialista, que encara va més enllà: "Com s'evidencia, una vegada més, els col·legues que donen suport al moviment independentista català en donen al Parlament Europeu una impressió distorsionada i inexacta, amb l'únic propòsit d'avalar una causa que, d'altra manera, ni tan sols compta amb el suport de la meitat de la societat catalana, ni de les institucions europees".

La carta de García Pérez és una resposta a la del líder polític portuguès, que el 10 de desembre va enviar una missiva a tots els col·legues del Parlament Europeu per fer transmetre'ls la seva "profunda preocupació per tot el que està succeint a Espanya i també pel silenci de les institucions europees, principalment el Parlament Europeu, que es converteix així en còmplice, per omissió, de violacions dels drets humans i delictes contra els principis de la norma democràtica d'estat de dret comesos pels tribunals superiors espanyols en relació amb els líders polítics independentistes de Catalunya", deia.