L’eurodiputat Enrique Calvet denuncia a la defensa de Puigdemont als col·legis d’advocats de Bèlgica pel cas Llarena

L’Eurodiputat Enrique Calvet (independent, del grup liberal de l’Eurocambra) ha presentat una nova queixa davant del Col·legi d’Advocats de Brussel·les i de Bruges pel que considera una mala praxi i “manipulació” de la defensa de Carles Puigdemont i dels exconsellers en la demanda contra el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Al seu torn també ho ha fet l'advocat Gonzalo Boye davant el Col·legi d'Advocats de Madrid. Ho ha anunciat a través de Twitter, on ha criticat "injúries" i "calúmnies" pel cas que està portant contra el magistrat del Suprem.

Ante las amenazas, injurias y calumnias que estoy sufriendo en el ejercicio del derecho de defensa, he decidido solicitar amparo al @icam para garantizar la libertad e independencia imprescindible de la @Abogacia_es

en un Estado de Derecho — Gonzalo Boye (@boye_g) 3 de septiembre de 2018

Els arguments de l'eurodiputat contra Boye

Segons l’eurodiputat, la defensa dels polítics catalans exiliats va tergiversar de forma conscient les paraules de Llarena en la demanda. “És evident que la prioritat dels fugitius espanyols consisteix en utilitzar l’estructura judicial belga per a finalitats polítiques i de propaganda”, assegura l’eurodiputat en la carta, a la qual ha tingut accés el diari ARA. També demana que s’estudïi el nivell d’implicació de la defensa per esbrinar fins “a quin punt les informacions falses o que poden induir a l’error es van donar de forma deliberada al jutge”, explica en el seu escrit.

Calvet ha enviat la seva denúncia als col·legis belgues contra les actuacions de l’advocat Gonzalo Boye, a qui va denunciar la setmana passada pels mateixos fets al Col·legi d’Advocats de Madrid, i contra Christophe Marchand, Michèle Hirsch y Paul Bekaert, és a dir, tot l’equip que forma part de la defensa dels polítics catalans.



“Vista la falta de compliment de les normes deontològiques (…) li demano que prengui el màxim interès a aquesta denúncia per incompliment del codi deontològic”, demana Calvet, qui espera que es prenguin les mesures adients contra els advocats.



La queixa de Calvet es produeix després que diversos mitjans publiquessin que en la demanda contra Llarena hi hagués una frase atribuïda al magistrat on hi havia una frase afirmativa en francès —mentre que en castellà era en condicional— posant en dubte la pressumpció d’inocència del jutge. Gonzalo Boye va assegurar que va ser un “error” i que demà, que se cel·lebra la primera audiència del cas a Brussel·les, se li ho comunicaria al jutge.

Per la seva banda, Boye ha contestat a Twitter: