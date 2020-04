El jutge imputa els exconsellers Jané, Puig, Rigau y Macías pel cas 3%

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el "cas 3%" ha citat a declarar com a investigats als exconsellers de CDC Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macias, acusats de facilitar el blanqueig de comissions il·lícites pagades per empresaris a l'extinta formació. Des del principi de la instrucció del cas, els investigadors han intentat demostrar que part de les donacions rebudes pel partit eren en realitat comissions a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Ara s'hi afegeix una altra tesi que havia plantejat la Fiscalia Anticorrupció i que ara es fa seva el jutge: sospita que algunes de les "rellevants" donacions podrien amagar unes operacions de blanqueig de capitals dels propis donants o del partit mateix.

En una resolució al qual ha tingut accés Efe, el titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, acorda obrir una peça separada per investigar aquests quatre exconsellers, juntament amb vuit antics càrrecs de la formació convergent, amb el nom de "Donacions blanqueig".

El jutge considera que hi ha indicis que les donacions que els investigats van fer al partit, entre els anys 2009 i 2010, van ser "actes d'aflorament de diners procedents d'un delicte realitzat per persones pròximes a CDC seguint el pla superior traçat pels jerarques del partit" , el que podria constituir blanqueig de capitals. D'aquesta manerea, el magistrat situa aquests dotze investigats en la trama presumptament feta per CDC per finançar-se il·legalment amb comissions il·legals pagades per empresaris, a canvi de garantir-los l'adjudicació d'obres i serveis des de les administracions que l'extint partit controlava.

A més dels quatre exconsellers, el jutge ha imputat l'exalcalde de Lloret de Mar (La Selva) Xavier Crespo, condemnat ja a una pena d'inhabilitació, així com la també l'alcaldessa de Calella (Maresme) Montserrat Candini. Alhora, el magistrat imputa Eduard Freixedes, director dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a la Catalunya Central, l'exalcalde de Sallent (Bages) Jordi Moltó, i els exdiputats de la formació Glòria Renom i Víctor Vila. Declararan així mateix com investigats pel 3% també els exdirigents de CDC Marc Guerrero i Carles Flamerich.

Les sospites de la presumpta participació d'aquests càrrecs de CDC al blanqueig de capitals es deriva d'una sèrie de donacions que van lliurar al partit entre l'octubre del 2009 i el desembre del 2010, d'una "sorprenent homogeneïtat", segons el magistrat.

L'acte sosté que aquestes donacions "no són aparentment quotes d'afiliats", ja que el seu import és "sens dubte excessiu per a aquest concepte", ni pagaments o aportacions al partit realitzats pels seus càrrecs electes. Tampoc creu que corresponguin a una campanya de donacions impulsada per CDC per sol·licitar "un esforç extra als seus militants i càrrecs públics", sosté el magistrat, que veu sospitós que els imports investigats s'abonessin en dates "extraordinàriament pròximes".

De tot el que s'ha investigat fins ara en la causa del 3%, el jutge veu indicis que "alts càrrecs de CDC, en connivència amb altres càrrecs públics i funcionaris de diferents administracions i institucions públiques de Catalunya, i amb diferents empresaris, van posar en marxa una estructura per finançar il·legalment a aquest partit polític, de forma encoberta".

Aquesta estructura, sosté el magistrat al seu acte, no es va conformar "de manera asistémica i casual", sinó que va obeir una "estratègia acuradament planificada" per finançar il·legalment a CDC "i liderada per" diverses persones que s'ocupaven d'implementar l'estratègia acordada pels líders i distribuir els fons il·lícits obtinguts".