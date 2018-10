Els exconsellers del PDECat empresonats i a l'exili animen als associats a "implicar-se" en la fundació de la Crida

Els exconsellers del PDECat a la presó i a l'exili han fet arribar una carta als associats del partit animant-los a participar dissabte en la fundació de la Crida a Manresa, impulsada per l'expresident Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, i l'actual cap de l'executiu, Quim Torra. Un missatge que contrasta amb les distàncies que ha marcat la direcció actual del partit capitenejada per David Bonvehí, que ja va anunciar que l'executiva no s'implicaria en la fundació.

En la missiva, signada per Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig, a la qual ha tingut accés l'ARA, els exconsellers asseguren que en els darrers mesos han fet aportacions en les ponències estratègica i organitzativa de la Crida. Entre altres coses, han demanat que el projecte sigui "compatible" en ser associat del PDECat i que, a més, reconegui espais d'acció política diferenciats en el si de la nova formació. Tot per construir un "moviment transversal", asseguren, que permeti reiterar una "unitat" com la que va succeir en el referèndum de l'1 d'octubre.

"Us encoratgem a implicar-vos i participar des del seu inici a La Crida. Nosaltres hi som amb el mateix compromís amb què som associats del PDECat", diuen a la militància. "Us convidem, doncs, a participar aquest dissabte 27 d’octubre a l’assemblea constituent de La Crida Nacional, a Manresa. Us animem a fer-vos-en promotors i inscriure-us-hi a la pàgina web cridanacional.cat.", conclou.

Tal com ha explicat aquest diari, la Crida es constituirà com a partit polític i permetrà la doble militància, amb l'objectiu de ser un "instrument electoral". Una fórmula, però, que també ha generat recels al PDECat. Dilluns Bonvehí va advocar perquè es convertís en un moviment, considerant que un nou partit "amb la mateixa gent i la mateixa ideologia no tindria sentit".

Segons explica la carta, els exconsellers, que van rebre la missió de fer una proposta d'encaix del PDECat a la Crida, hi han estat treballant en els darrers mesos. De fet, són membres d'una comissió delegada, juntament amb Bonvehí i la vicepresidenta, Míriam Nogueras, que han fer una proposta que es sotmetrà a votació dels associats més endavant. "Són aportacions que en tot moment han mirat de preservar les dinàmiques de funcionament del PDECat, des de la voluntat de no entorpir, sinó al contrari, de reforçar-nos en el repte que com a partit tenim més proper: les eleccions municipals", diuen els exconsellers. De fet, en aquests comicis, el PDECat concorrerà amb la marca de Junts per Catalunya. La Crida no s'hi presentarà.

I, pel que fa a la nova formació de l'expresident Carles Puigdemont, expliquen: "Serà un moviment polític absolutament transversal que reculli l’esperit d’unitat i de país que va fer possible el referèndum de l’1 octubre de l’any passat i que ara és determinant per culminar-ne el mandat democràtic. La seva organització i acció política per assolir aquest objectiu en res no serà incompatible amb la dinàmica i l’organització del PDECat que coneixem prou bé". I segueixen: "L’espai polític que sempre hem representat hi serà ben present, de la mateix manera que n’hi haurà d’altres molt diferenciats però que, en la síntesis de tots, possibilitarà que gent tan diferent ideològicament treballem plegats en aquest moviment polític per assolir l’objectiu comú: que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República".