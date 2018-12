Un exdiputat de Ciutadans al País Valencià visita Junqueras a la presó

L'exportaveu de Ciutadans a les Corts Valencianes Alexis Marí, que actualment és diputat no adscrit, ha fet pública per Twitter la seva visita a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras a la presó de Lledoners.

Em va alegrar conèixer-te @junqueras . Ja tens per resar i per llegir. Dues de les coses més importants a la vida. — Alexis Marí Malonda (@AlexisMariM) 11 de desembre de 2018

En un missatge penjat a les xarxes, Marí, que forma part del grup de diputats no adscrits que s'han autodenominat Agermanats, assegura que l'ha "alegrat conèixer" el líder d'ERC i que ja té coses "per resar i llegir, dues de les coses més importants de la vida". Junqueras ha contestat amb un altra piulada en què ha agraït la visita del diputat de les Corts Valencianes.

Segons 'La Razón', Marí ha regalat a Junqueras una cinta de la Mare de Déu del Pilar i el 'Llibre de les meravelles', de Vicent Andrés Estallés, i 'L'home en la recerca del sentit', de Víctor Frank, que narra l'horror d'un camp de concentració nazi. El diputat valencià també es va deixar a casa una figura de la Mare de Déu dels Desemparats, la Xeperudeta, que es va comprometre a enviar-li per correu.

També ha dit que "s'abusa" de la presó provisional, tant amb Junqueras com amb Zaplana. També s'ha entrevistat amb l'exconseller Raül Romeva, amb qui també ha parlat "de qüestions personals i de la seva vida a la presó". "Un no va a veure'l a la presó per retreure-li el que ha fet", ha opinat.