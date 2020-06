L'exnúmero 2 de la Policia Nacional assegura que no va veure el contingut del 'pendrive' dels Pujol

L'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional Eugenio Pino ha negat davant l'Audiència de Madrid que arribés a veure el contingut del pendrive amb informació de la família Pujol. En la seva declaració durant el judici que ha arrencat aquest dimarts, ha explicat que el 2012 el comissari Marcelino Martín Blas li va donar el llapis de memòria, però ha dit que no en va "saber res més". Pino, un dels protagonistes de l'anomenada policia patriòtica de l'època de Jorge Fernández Díaz i que ara el govern espanyol ha tornat a portar a l'arena política, està investigat pel presumpte origen il·lícit d'un pendrive que la policia va aportar el 2017 al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga la fortuna dels Pujol. El magistrat va anul·lar-lo com a prova i va encarregar investigar la seva procedència.

En la seva declaració, Pino ha negat haver lliurat el pendrive a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional i ha dit no tenir "ni idea" de l'informe que es va aportar a la causa de l'Audiència Nacional amb informació del llapis de memòria. Ha explicat que l'únic dispositiu de què té constància és el que li va lliurar el llavors comissari d'Afers Interns, Marcelino Martín Blas, a finals de 2012 o principis de 2013: "Em va dir: «Té això que m'han donat aquests»".

Pino diu que el 'pendrive' el va entregar Método 3

Amb aquesta expressió va entendre que es referia a uns detectius de l'extinta agència Método 3, perquè Martín Blas, amb qui ha dit que tenia una "enemistat manifesta", tornava llavors d'un viatge a Barcelona, on treballava en una investigació en què "gent de Método 3" col·laborava amb la policia. "Sé que un es deia [Antoni] Tamarit", ha dit, i l'altre podia tractar-se de Julián Peribáñez. "Vaig entendre que eren els que estaven col·laborant", ha indicat.

Pino ha explicat que va intentar obrir-lo però finalment no ho va fer, així que l'hi va tornar a Martín Blas i li va ordenar entregar-lo al CNI. "Però no el vaig veure i no vaig tornar a saber res d'aquest procediment", ha assegurat. Més tard ha recalcat: "Quan jo intento obrir el pendrive, no l'obro perquè no vulgui, sinó perquè no tinc temps". Durant la fase d'instrucció, Pino havia assegurat que l'excomissari José Manuel Villarejo li havia ofert el llapis de memòria a canvi de mig milió d'euros, una quantitat que després va rebaixar a 200.000 euros.

Bonifacio Díez, subordinat de Pino a la Policia Nacional, ha aportat una versió similar i ha assegurat desconèixer "tot el que té relació amb aquest pendrive i ha negat que Pino li ordenés lliurar-lo a la UDEF, tot i que ha reconegut que si ho hagués fet ho hauria complert, "sense cap mena de dubte", perquè era el seu superior. Segons l'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia, però, Pino sí que hauria ordenat l'entrega a la UDEF i Díez ho hauria fet. El febrer del 2017 l'inspector en cap d'aquesta àrea, José Manuel Álvarez Luna, el troba al seu despatx i ordena traslladar-lo a l'Audiència Nacional.

Amb tot, la Fiscalia entén que Pino i Díez no van participar en aquesta entrega, no veu cap "concert previ" dels actors per desestabilitzar la investigació als Pujol i advoca per la seva absolució. Les acusacions, exercides per Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l'expresident català, i Podem, demanen per a tots dos penes que ascendeixen a 10 anys i mig de presó pels delictes de revelació de secrets, estafa processal i fals testimoni. Aquest dimecres està prevista la declaració de l'excomissari José Manuel Villarejo com a testimoni.