L'expresident del TS Pasqual Sala veu "difícil per no dir impossible" que hi hagi rebel·lió en la causa de l'1-O

Pasqual Sala, expresident del Tribunal Suprem (i, per tant, del Consell General de Poder Judicial) i del Tribunal Constitucional, ha considerat aquest dimarts "difícil per no dir impossible" que es pugui parlar de delicte de rebel·lió en la causa de l'1-O, i també ha considerat "problemàtic" que es pugui aplicar el de sedició. En una entrevista al programa 'El món a RAC1', ha apuntat que hi ha molts penalistes, entre els quals ell mateix, que creuen que "és difícil que pugui admetre's l'existència d'un alçament públic i violent a Catalunya com el que caracteritza la rebel·lió segons el codi penal". "I la secessió també és problemàtica. Poden existir desordres, desobediències als tribunals", ha afegit Sala, que ha conclòs que les presons "no ajuden a resoldre el problema de Catalunya, que és, ha dit, fonamentalment polític".

Sala ha subratllat que les decisions judicials s'han de respectar, però també es poden "adoptar posicions diferents" al respecte. Ha apuntat que pot haver-hi jutges que puguin veure rebel·lió en aquest cas, però ha insistit que "naturalment es poden discutir" les decisions judicials. "Per això existeixen els recursos", ha recordat. Al seu parer, és "difícil per no dir impossible" que es pugui parlar d'alçament públic i violent a Catalunya, justament la definició del delicte de rebel·lió segons el codi penal. També ha dubtat del delicte de sedició que s'atribueix a alguns dels encausats. "I això és una opinió jurídica, no política, ni en absolut de desqualificació. Es pot discrepar de l'opinió que estic donant", ha reiterat.

L'expresident del Suprem ha cridat a evitar que els jutges siguin els que resolguin el problema de Catalunya, una qüestió, ha continuat, "que no és un caprici dels catalans" i que, en tot cas, és un "problema fonamentalment polític". "Els jutges no estem per fer política. Deferir en la judicatura la solució de problemes polítics és una equivocació política, i s'ha de resoldre fent política en majúscules", ha assenyalat. Sobre l'actitud que ha de mostrar a partir d'ara el Suprem, s'ha limitat a dir que "la prudència sempre va davant de la justícia".