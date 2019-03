Els comuns expulsen Nuet del seu grup parlamentari perquè es presenta amb ERC

Catalunya En Comú - Podem ha expulsat aquest divendres el seu diputat Joan Josep Nuet del grup al Parlament, després que dijous es confirmés que concorrerà a les eleccions generals del 28 d'abril amb ERC.

La presidenta dels comuns a la Cambra, Jéssica Albiach, ha explicat en roda de premsa que el grup s'ha reunit i ha decidit de manera unànime expulsar Nuet perquè veuen "incompatible la seva decisió personal" de presentar-se a les llistes d'ERC amb seguir amb el grup parlamentari dels comuns.

Després de conèixer-se aquest dijous que Nuet serà en les llistes d'ERC per a les generals, la formació el va suspendre cautelarment de militància i van demanar al grup dels comuns al Parlament que prengués les mesures necessàries per expulsar-lo del grup. "L'espectacle mediàtic dels últims dies impulsat per ERC amb la negociació amb persones que van ser escollides democràticament per a les llistes electorals de Catalunya en Comú és incompatible amb la nova manera de fer política que impulsa el nostre espai", va criticar la formació.

A més de ser diputat al Parlament, primer per Catalunya Sí que es Pot (2015-2017) i actualment per Catalunya en Comú - Podem (2018-2019), Nuet ja havia ocupat un escó al Senat (2008-2011) i al Congrés (2011-2015).