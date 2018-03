El festival de drets humans de Ginebra va contactar amb el govern espanyol, que va declinar debatre amb Puigdemont

El Festival Internacional de Cinema sobre els Drets Humans (FIFHD) de Ginebra és un fòrum reconegut, organitzat per la societat civil, en què s'aborda la situació dels drets humans arreu del món. En l'última discussió de l'edició d'enguany, es posa a debat qui té dret a l'autodeterminació i s'ha convidat com un dels ponents el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Fonts de l'organització del festival expliquen a l'ARA, però, que la intenció inicial del FIFDH era comptar també amb un membre del govern espanyol perquè debatés sobre aquesta qüestió amb Puigdemont. Una oferta que es va declinar. "Ens vam posar en contacte" amb l'executiu de l'Estat –aclareixen– però "cap dels seus membres" hi ha volgut participar.

Tanmateix, per aconseguir que totes les parts estiguessin representades en la discussió, el festival comptarà aquest diumenge amb la participació del periodista Xavier Vidal Folch, analista del diari 'El País', que defensarà els posicionaments constitucionalistes davant Puigdemont. També hi participarà l'expresidenta de la Confederació Suïssa Micheline Calmy-Rey i el director del departament de dret internacional públic de la Universitat de Ginebra, Nicolas Levrat. La discussió la moderarà el periodista Darius Rochebin, una de les principals cares de la televisió pública suïssa.



Des de l'organització remarquen que es tracta d'abordar si Catalunya té el dret a l'autodeterminació, juntament amb altres casos com Escòcia, el Kurdistan iraquià –que va fer un referèndum al setembre– i Kosovo, l'última declaració unilateral d'independència que va desembocar en un nou estat reconegut majoritàriament per la comunitat internacional. "Des del festival no ens posicionem", remarquen, i deixen clar que el títol del debat és precisament una pregunta: "Qui té dret a l'autodeterminació?"

En aquest sentit, consideren que és necessari que en el marc d'aquesta discussió s'inclogui Catalunya com a cas paradigmàtic d'aquest tipus de moviments l'any 2017, juntament amb el Kurdistan iraquià. "No es pot debatre sobre el dret a l'autodeterminació avui dia sense parlar de Catalunya", asseguren fonts de l'organització, que insisteixen que l'objectiu del festival és precisament el "diàleg" entre les diferents parts del conflicte, tal com ja han fet amb altres casos com Veneçuela, el genocidi dels rohingyes (Birmània) i la situació a Mèxic.

El FIFDH és un fòrum que s'organitza des de l'any 2003 a Ginebra en paral·lel amb el ple del Consell de les Nacions Unides sobre Drets Humans. "Som un fòrum de la societat civil independent que parla sobre els drets humans i ho fem al costat de l'ONU", remarquen des del FIFDH, que admeten que moltes vegades els interessos dels estats membres impedeixen que es pugui parlar de tot en aquesta organització internacional.