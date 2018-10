La fiscal general de l'Estat demana "que no s'entri en conjectures" sobre les penes per als polítics empresonats

María José Segarra ha demanat aquest dilluns que "es deixi treballar amb tranquil·litat i que no s'entri en conjectures" sobre les penes que el ministeri públic demanarà o deixarà de demanar per als polítics sobiranistes encausats en el Procés.

"Estem davant d'una causa complexa i voldria que fins al moment en què se'ns doni el trasllat per formular l'escrit de les conclusions provisionals se'ns deixi treballar amb tranquil·litat i no s'entri en conjectures que, en tot cas, no procedeixen de la fiscalia", ha assenyalat en declaracions abans de l'esmorzar d'Europa Press amb la ministra de Justícia, Dolores Delgado.

Aquestes declaracions s'han produït arran de les informacions publicades, aquest cap de setmana, en què es deia que la fiscalia demanaria les penes mínimes de presó per als líders independentistes processats per rebel·lió. Segarra ha assegurat que "quan sigui el moment processal oportú es donarà l'escrit d'acusació i s'explicarà a l'opinió pública i a la premsa".