La fiscalia de Schleswig estudia una possible extralimitació dels jutges alemanys en valorar si hi va haver violència

L'Oficina del fiscal general de Schleswig Holstein, segons fonts de la fiscalia espanyola, està considerant la possibilitat de presentar recurs contra l'ordre d'extradició emesa -i suspesa mentre duri el procediment- en la qual s'inadmet de pla el lliurament de Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió (472 del Codi Penal espanyol). Seria segons aquestes fonts una empara davant del Tribunal Constitucional alemany.

Tot i que Espanya no és part de la causa, la resolució de l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein afecta la posició de la Fiscalia territorial, que es va pronunciar a favor d'impulsar l'extadició per rebel·lió i malversació. Les fonts consultades assenyalen que l'extralimitació de competència a invocar es justificaria en l'article 2.4 de l'acord marc de l'euroordre, de juny de 2002. L'article 2.2 enumera 32 delictes subjectes a extradició exprés, però el 2.4 es refereix a uns altres.

"Per als delictes diferents dels esmentats en l'apartat 2, el lliurament pot supeditar-se al requisit que els fets que justifiquin l'emissió de l'ordre de detenció europea siguin constitutius d'un delicte respecte del dret de l'Estat membre d'execució, amb independència de els elements constitutius o la qualificació del mateix". La precisió "amb independència dels elements constitutius o la qualificació del mateix" és la que s'hauria saltat, segons fonts consultades per ARA, la sala primera de l'Audiència Territorial de Schleswig Holstein.

Per què? Perquè ha qualificat el delicte d'alta traïció (81, 82 i 83) del codi penal alemany com no homol·logable al de rebel·lió. L'argument: els fets presentats per l'euroordre del magistrat instructor Pablo Llarena com a delicte de rebel·lió no tenen l'element del tipus a Alemanya: la violència o amenaça de violència.