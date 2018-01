La fiscalia s'obre a rebaixar la petició de pena per a Correa si confessa sobre la Gürtel valenciana

A la seu de l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) ha començat aquest dilluns el judici de la branca valenciana de la Gürtel, en què s'investiga el presumpte finançament en negre de les campanyes electorals del PP valencià de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i de les generals del 2008. Hi ha una vintena d'acusats, entre els quals destaquen els principals caps de la trama: l'empresari Francisco Correa i els seus col·laboradors Pablo Crespo i Álvaro Pérez, 'el Bigotes', tots tres complint una pena de 13 anys de presó pel frau en els contractes dels expositors de Fitur. També cinc exdirigents del PP valencià durant el lideratge de Francisco Camps, entre els quals Vicente Rambla, exvicepresident de la Generalitat valenciana; Ricardo Costa, ex secretari general dels populars valencians, i David Serra, ex vice secretari general de la formació regional. Les penes més elevades que demana la fiscalia per a ells són de set anys i nou mesos de presó.

En la sessió d'aquest dilluns s'han exposat les qüestions prèvies i la fiscalia ha deixat entreveure la possibilitat de rebaixar la petició de pena per a Correa si continua col·laborant amb la justícia. Inicialment, el ministeri públic sol·licita 24 anys i mig de presó per a Correa i Crespo i 27 per el Bigotes, responsable de l'empresa Orange Market, que hauria organitzat actes per al PP pagats en negre o mitjançant factures falses.

Crespo ha demanat la nul·litat de la causa adduint que no s'ha comprovat l'autenticitat de les gravacions que van donar peu a obrir la investigació. "Es van realitzar de manera subreptícia, sense coneixement dels que van ser objecte de gravació i atemptant contra el seu dret a la intimitat emparada per la Constitució", ha denunciat el seu advocat, Miguel Durán. Ha recordat que les va aportar una persona "coacusada" en altres peces de la trama Gürtel.

Per la seva banda, el lletrat de l'exdirigent del PP Ricardo Costa, Juan Casanueva, ha remarcat que és "totalment incomprensible" que s'investigui el seu client si el PP no està inclòs a la causa com a partícip a títol lucratiu. En aquest sentit, no veu lògic que se l'imputi un delicte electoral i no se li demani cap responsabilitat civil.

Nou dels investigats són empresaris que han reconegut els fets i han acceptat les penes que demana la fiscalia, inferiors a dos anys de presó.