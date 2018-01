La fiscalia sol·licita absoldre el PP en la causa dels ordinadors de Bárcenas

La fiscalia ha sol·licitat eximir de qualsevol responsabilitat penal el PP en la causa pels ordinadors de Luís Bárcenas, de la qual ja es va dictar l'obertura de judici oral. En el seu escrit de conclusions un cop acabada la instrucció, segons avança eldiario.es, el ministeri públic demana que s'arxivi la causa i que no es jutgi el partit presidit per Mariano Rajoy pel delicte de danys informàtics. Segons el ministeri públic, no ha quedat acreditat que la informació que contenien els ordinadors fossin rellevants per a cap investigació judicial. Bárcenas va reconèixer que en els discs durs hi havia informació sobre la suposada caixa B del PP.

La jutge Rosa María Freire atribueix delictes d'encobriment i danys informàtics a l'actual tresorera del partit, Carmen Navarro; al seu director jurídic, Alberto Durán; i al cap d'informàtica José Manuel Moreno. Juntament amb el PP, seuran al banc dels acusats perquè l'acusació popular, representada per Esquerra Unida, l'Observatori de Drets Humans i l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa, sí que ho sol·licita. El ministeri públic ja no acusava el PP durant la instrucció.

Fonamentalment, la fiscalia entén que donat que Bárcenas va desistir d'exercir l'acció penal, fet que comporta perdre la condició d'acusació particular, les acusacions populars no tenen legitimitat per demanar l'obertura de judici oral per un delicte de danys informàtics, en el qual "no hi ha interès general a protegir".