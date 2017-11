El Suprem suspèn les declaracions de Forcadell i els membres de la mesa fins dijous que ve, 9-N

Se suspèn la declaració de Carme Forcadell i els cinc membres sobiranistes de la mesa del Parlament fins dijous vinent a les 9.30h, 9 de novembre, una data simbòlica per a l'independentisme. El jutge instructor del Tribunal Suprem ha acceptat la petició dels advocats dels investigats, que han al·legat que es vulnerava el dret de defensa en citar-los amb només un dia d'antelació. Se'ls cita així per un dia festiu a Madrid, el dia de l'Almudena.

La Fiscalia ha acatat la decisió. A canvi, però, ha ordenat vigilància policial dels sis aforats fins el 9-N i el jutge li ho ha concedit. Llanera no ha acceptat la petició de les defenses d'esperar a declara fins que tinguin totes les proves a què es fa referència en la querella el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza.

La notícia ha arribat una hora i quart després que tots els líders sobiranistes arribessin al Suprem. Enmig de crits de "llibertat" i "no esteu sols" desenes de diputats i senadors de Junts pel Sí, En Comú i Catalunya Sí que es Pot, han trepitjat el Tribunal Suprem disposat a declarar en la nova causa pels pels preparatius i celebració de l'1-O i la proclamació de la República, Pablo Llanera.

La presidenta del Parlament ha estat l'última en arribar. Un ampli dispositiu policial ha blindat la comitiva de desenes de manifestants amb crits de "viva España" i "Puigdmeont, Junquersa, aquesta és la teva bandera", ensenyant l'espanyola. Amb tot, alguns espontanis s'han colat entre la premsa i la comitiva amb crits de "fora, fora" que han estat contrarestats cridant "llibertat, llibertat".

Forcadell ha entrat acompanyada del seu advocat -el mateix que tots els representants d'ERC-, Andreu Van den Eynde. Després d'intentar passar el control sense acreditar-se, amb un somriure nerviós i una abraçada de suport de Van den Eynde, ha entrat dins de les instal·lacions del Suprem. L'han acompanyat Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

El fiscal que portarà la causa és Fidel Cadena i pot ser que s'hi sumi l'exfiscal general de l'Estat Consuelo Madrigal, informen fonts jurídiques.

En declaracions a l'entrada, el coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha assegurat que van portar al Parlament "el que vol el poble de Catalunya" i que per això van amb el "cap ben alt". Preguntat sobre la decisió de Carles Puigdemont de quedar-se a Brussel·les, ha assenyalat que la "respecta". El també secretari de Catalunya en Comú ha deixat ben clar que atén la situació judicial per explicar que el Parlament el que ha fet ha estat donar veu al debat que tenia la societat catalana. "Ens defensarem", ha apuntat.

Conspiració de la rebel·lió

Un ampli dispositiu policial custodia tot el recinte, tant Tribunal Suprem com Audiència Nacional, que estan situats a només 100 metres de distància. Hi sobrevolen també helicòpters. A diferència d'ahir a l'estació d'Atocha, la policia no deixa passar als manifestants.

Tant Forcadell com els sis membres sobiranistes de la mesa estan acusats dels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació, malgrat el jutge instructor Pablo Llarena ha obert la porta a processar-los per un delicte de conspiració per a la rebel·lió, un grau inferior.

Suport de diputats de JxSí

Les portes del Tribunal Suprem s'han convertit en el lloc de passada de les diferents comitives de polítics sobiranistes que s'han desplaçat a Madrid per donar suport al total de 20 investigats. El primer en despertar a la premsa ha estat l'exconseller de Presidència Francesc Homs, que just fa uns mesos també passava pel tribunal en la causa contra el 9-N. L'ha seguit la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal. I després l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa. Tots per separat i en comptagotes.

Però la comitiva s'ha multiplicat en arribar, sobretot, els respresentants d'Esquerra. Joan Tardà, Gabriel Furián... I s'hi han sumat després el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech; el líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín; el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, i una llarga llista de diputats i senadors independentistes.

El portaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà considera que al sistema judicial espanyol "existeixen dèficits" i que més que "separació de poders, hi ha un repartiment de poders". "Un problema polític no es pot solucionar de manera autoritària", ha apuntat en declaracions als mitjans, en què ha considerat un "greu error" l'aplicació del 155. Tardà ha assenyalat que "a efectes d'intenacionalització, no ha estat mala estratègia" que una part del Govern hagi marxat a Brussel·les. Davant d'una possible ordre de detenció, Tardà ha apuntat que seria un "sense sentit"

Al seu torn, el coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha assegurat que els partits sobiranistes que concorrin a les eleccions del 21-D haurien de portat "dos punts comuns: l'amnistia i l'anul·lació de l'aplicació del 155". En declaracions als mitjans, Domènech ha titllat de "dia especialment greu per la democràcia" la citació dels membres de la mesa del Parlament al Tribunal Suprem, donat que al seu parer, "simplement han permès el debat que s'estava tenint al carrer". "Un conflicte polític no es pot resoldre judicialment i menys amb venjança", ha sentenciat.