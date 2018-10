"Ens la fotran un altre cop": així va ser el gir de Puigdemont per tornar a la DUI

"Ens la fotran! Ens la fotran un altre cop!", esclata el president Puigdemont des del seu despatx de la Generalitat davant la falta de garanties que el govern espanyol no apliqui el 155 si convoca eleccions i suspèn la DUI. Falten pocs minuts per dos quarts de tres del migdia del 26 de setembre, el dia abans que es proclami la independència, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que exerceix de mediador, reconeix al president que no ha pogut arrencar el compromís d'evitar la suspensió de l'autogovern si el Govern aparca la via unilateral. Visiblement alterat, Puigdemont decideix fer un gir i cita ERC i la CUP per celebrar el ple. Els partidaris de convocar eleccions perdien, d'aquesta manera, la batalla. La DUI es votaria l'endemà. Un canvi de guió que ningú s'esperava a primera hora del matí.

El president parla amb els mediadors per insistir que, abans d'anunciar la convocatòria d'eleccions, que té coll avall, necessita el compromís que no hi haurà 155. Envia un missatge a Iñigo Urkullu, un dels molts que s'intercanviaran aquell matí, ratificant que les convocarà i que ho farà en clau autonòmica. Inquiet per la manca de resposta de Madrid, Puigdemont truca a Iceta a les 10 del matí per tenir garanties per escrit que si avança els comicis no aplicaran el 155. El dirigent socialista parla amb Soraya Sáenz de Santamaría i Andoni Ortuzar, del PNB, i mou fils al PSOE per redactar una esmena a l'aplicació del 155 que especifiqui que la intervenció autonòmica cau si hi ha eleccions.

La reunió amb els diputats de JxSí i ERC se celebra a l'auditori de la Generalitat. Puigdemont es troba amb una reacció majoritàriament contrària, que verbalitzen la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o Antoni Castellà, líder de Demòcrates, que li etziba: "Aquí no es tracta de convocar eleccions sinó de sortir al balcó i dir a la gent que plegues per incompetència –i afegeix, assenyalant Puigdemont i Junqueras–: que plegueu per incompetència". Lluís Corominas fa una intervenció vehement defensant la proclamació de la independència. Diputats convergents com Albert Batalla, Jordi Cuminal i Joan Ramon Casals s'hi afegeixen. Neus Lloveras, presidenta de l'AMI i també diputada, intervé per dir que no entén la decisió. La duresa també arriba d'ERC, on, a més de Forcadell, Marta Rovira repeteix retrets i acusa el president de no voler arribar fins al final. Anna Simó aporta una altra crítica: "No pots prendre una decisió així en solitari". "Soc el president", la talla en sec Puigdemont.

Algunes fonts parlen de crits, fins i tot plors. Els diputats van comunicant el resultat a companys de partit, i la notícia salta als mitjans, que fa estona que fan guàrdia a la porta. Twitter comença a omplir-se de missatges en contra del president. Una manifestació d'estudiants que s'havia concentrat a la plaça Universitat per protestar contra el 155 canvia de rumb: es dirigeix a Sant Jaume i la remor puja de volum: "Puigdemont, traïdor". A l'altre costat de la balança, la borsa fa un salt en positiu.

Dins la sala, el president té alguns suports. Montserrat Candini o Oriol Amat li fan costat. També Irene Rigau, en una escena narrada per Vila que revela fins a quin punt els nervis estan a flor de pell, i la relació entre Junqueras i Puigdemont, deteriorada. "Hem de fer costat al president –exigeix Rigau, partidària de convocar eleccions "sense dubtes ni dilacions". Però afegeix que la situació requereix "autèntics homes d'estat". Una apel·lació que ofèn Junqueras, que li demana que no li falti al respecte. Puigdemont salta contra el seu vicepresident, a qui acusa veladament d'atiar la reacció contra ell. "El que és una autèntica falta de respecte són les acusacions de covard i traïdor que alguns escampen pels carrers", li retreu.

"Els convergents ens l'han tornat a fotre"

Els republicans abandonen abruptament la reunió de Palau, que dura poc més d'una hora. A un quart i cinc de dotze els primers diputats d'ERC surten del Palau pel carrer Sant Sever. Les cares són molt greus i ningú vol atendre els mitjans. Allunyats dels micròfons, tots els republicans donen per perduda la declaració d'independència. Alguns, explicant-ho, vessen llàgrimes. "Els convergents ens l'han tornat a fotre. Dos anys avisant que es farien enrere i ens deien que no passaria. Ha passat, ens l'han fotut", es queixa a la sortida un diputat republicà. Gabriel Rufián ho resumeix en un missatge que cau com una llosa sobre tots els partidaris de convocar eleccions: "155 monedes de plata".

La CUP, que no ha sigut convidada a la reunió però que ja havia sigut advertida de les intencions de Puigdemont, també esclata. Carles Riera, aleshores diputat ras, afirma que el pas que vol fer el president seria "una deslleialtat al poble". Als retrets públics s'hi sumen alguns dels que havien alçat la veu durant la reunió, com Batalla i Cuminal, que anuncien per Twitter que abandonen el Parlament i el partit.

La ràbia dels partidaris de la DUI contrasta amb l'alegria dels que portaven dies negociant a l'ombra per aconseguir aquell pas. A Vitòria, el lehendakari rep un missatge de Santi Vila, que aquell mateix dia al vespre acaba presentant la seva dimissió davant el gir que s'acaba produint. "Em sembla que ho hem aconseguit. Mai no et podrem agrair prou el que has fet per Catalunya. Dono gràcies a Déu per la teva intervenció!". "Estic emocionat per tu, per la Marta [es refereix a Pascal, segons Vila], per Catalunya. Segueixo estant a la vostra disposició", li respon ell.

Puigdemont convoca la premsa a les 13.30 h per fer una declaració institucional. Se sent traït per ERC, que el dia anterior havia insistit que respectarien la decisió. Els republicans ja han marcat distàncies amb la sortida en tromba dels diputats. El partit reuneix la seva executiva, els seus diputats i representants del consell nacional, que s'afegeixen improvisadament a la seva sala de premsa. Una de les idees que es plantegen és sortir del Govern immediatament. Tot i que no hi ha consens ni es vota, el partit explica a diversos mitjans que si Puigdemont no canvia d'idea els republicans marxaran de l'executiu.

Tres declaracions clau abans del gir

Més enllà dels missatges públics, els dirigents d'ERC insisteixen a Puigdemont que la Moncloa no li ha donat prou garanties. Dos pesos pesants del Govern i del partit, Jordi Turull i Josep Rull, s'acosten al despatx de Puigdemont per demanar-li que no es faci enrere. Però el president segueix resistint les pressions polítiques i del carrer i prepara una intervenció en què ha d'explicar als dos milions de persones que 25 dies abans s'havien jugat la cara per votar que no proclamarà la independència i convocarà eleccions.

Tres dirigents del PP atenen simultàniament els mitjans. I el missatge és el mateix: Xavier García Albiol, el portaveu del PP al Senat José Manuel Barreiro i el dirigent popular Javier Arenas avisen que no hi haurà contrapartides. Puigdemont suspèn una hora la roda de premsa i exigeix als mediadors que dediquin aquest temps a fer que les famoses garanties per escrit arribin: Urkullu i Iceta comencen una hora de trucades frenètiques. La resposta que reben de la Moncloa no és la que desitja Puigdemont. El govern de Mariano Rajoy no es fia del president català. Vol escoltar la seva compareixença i, en tot cas, decidir després. Legalment, argumenten que la tramitació al Senat no es pot paralitzar, però afegeixen que si Puigdemont demostra que complirà amb la seva paraula, l'executiu pot decidir no aplicar-lo un cop superat el tràmit parlamentari.

Poc abans de dos quarts de tres, hora de la segona convocatòria del president, Urkullu i Iceta responen sobre les gestions. Les paraules del dirigent socialista resumeixen el fracàs de tots dos. "No ho he pogut aconseguir", admet Iceta. Unes paraules que acabarien activant, 24 hores després, la DUI. A les cinc, tres hores i mitja després del que havia previst inicialment, Puigdemont fa una breu intervenció a la galeria gòtica. "En aquestes últimes hores, abans no expiri la meva potestat per convocar eleccions al Parlament com a resultat de l'entrada en vigor de les mesures proposades pel govern espanyol en aplicació del 155, he considerat la possibilitat d'exercir-la i convocar eleccions. És la meva potestat i diversa gent m'ha interpel·lat aquests dies sobre si pensava exercir-la o no [...]. He estat disposat a convocar aquestes eleccions sempre que es donessin unes garanties que permetessin la seva celebració amb absoluta normalitat. No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament", afirma. La DUI està en camí.