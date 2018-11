El franquisme "no era una dictadura" i el feminisme és "una actitud agressiva": així pensa el número 1 de Vox a Màlaga

El candidat de Vox per Màlaga a les eleccions d'aquest diumenge, Eugenio Moltó, considera que el franquisme no era una dictadura. Així ho respon en una entrevista al 'Diario SUR', després que el periodista li pregunti fins a tres vegades. A la primera, el polític andalús desvia el tema preguntant si ha vingut a parlar de política o d'història, i a la segona, abans de la resposta final, ironitza dient que els franquistes deien que el seu règim era una "democràcia vertical". El tercer cop és clar: "Considera que el franquisme va ser una dictadura?", insisteix l'entrevistador. "Jo crec que no", respon.

Aquesta, però, no és l'única perla de l'entrevista al candidat de Vox, que creu que no s'ha d'exhumar el cos de Franco del Valle de los Caídos. "Remoure-ho tot per generar un altre cop violència i enfrontament és una cosa absurda, quan tenim problemes d'immigració, d'atur, problemes estructurals...", argumenta. I un d'aquests problemes, segons es desprèn de les seves paraules, és el feminisme. Així el defineix: "És una actitud agressiva d'un grup de senyores molt organitzades i molt subvencionades, les quals anomenen masclista als que no son com elles".

I encara afegeix: "El feminisme té el seu origen en les sufragistes angleses, que exigien un dret que no tenien, però ara és un lobi que criminalitza l'home pel fet de ser home. Hem passat de la lluita de classes a la lluita de sexes", sentencia. Moltó també qualifica de lobi el moviment LGTBI, el qual creu que es dedica a fer "propaganda homosexual": "El que fa és ensenyar als nostres nens menors d'edat coses que no estan preparats per entendre".

Tot i que evita nega estar "en contra" al matrimoni homosexual, aposta pel concepte de "família potenciada" que "pugui tenir fills" i faci possible el "recanvi generacional". "No estem en contra de ningú, si no a favor que la major part de la societat generi famílies", afegeix. I no podia faltar l'apunt sobre el "problema" amb la immigració a Espanya: "No es pot entrar per la finestra. S'ha d'entrar per la porta", defensa. Tot i el contingut de les seves paraules, el candidat andalús assegura que el seu partit no és d'ultradreta. "El concepte ultradreta es relaciona amb violència i amb el passat, i nosaltres om un partit nou, que té quatre anys i mig".