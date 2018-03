Un funcionari de presons a Estremera: "No sospitava que em farien servir per resoldre de manera ignominosa un problema polític"

"Mireu, soc funcionari a la presó d'Estremera". Amb aquesta frase, José Ángel Hidalgo dona inici, al digital 'Ctxt', a una llarga missiva en què explica la seva experiència al costat d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, empresonats de manera preventiva pels delictes de rebel·lió, malversació i desobediència. "La meva és una professió dura, sofrida, i des de fa uns mesos ho és molt més... per culpa d'uns gats", explica el treballador públic: "No sospitava que em farien servir per resoldre de manera ignominiosa un problema polític".

En la seva carta, Hidalgo lamenta les "130 agressions sofertes en l'últim any per part dels funcionaris de presó a Estremera", i denuncia que la seva és una professió "silenciada". "A sobre van i encara ens humilien més a fons deixant anar pel pati dels nostres mòduls un quintet de gats", explica, fent la metàfora amb els membres del govern Puigdemont empresonats: "Són gats amb la cara llarga, que miren i miolen amb por des d'un lloc que senten equivocat, que no pertany al seu món, i que ja des del primer dia en què van aparèixer ens han contagiat, als qui els hem d'entendre, d'un desassossec i una inquietud gairebé patològics".

El treballador explica com Forn i Junqueras juguen a tennis, la qual cosa el fa recordar. "Quan vaig decidir fer el pas per ser funcionari de presons sabia perfectament el que feia, de sobre em vaig informar de la misèria a la qual m'enfrontaria", afirma, "però res em va fer sospitar que seria utilitzat com a funcionari públic per resoldre de manera ignominiosa un problema que és només polític". "De la mateixa manera que han fet servir la Policia Nacional i la Guàrdia Civil", assegura: "Però a ells els ho compensaran amb 500 euros nets al mes", insisteix, "perquè tinguin bona disposició d'ànim, per si s'ha de tornar a trencar la crisma als que vulguin cometre el paorós crim de votar". "A nosaltres", continua, "no ens donaran els 500 euros, i això que som essencials en aquesta estratègia patibulària del govern: presó, presó i presó per a qui pensi tort!", lamenta.

"Per això vull que almenys em donin aquests 500 euros, perquè veure aquests gats tancats a Estremera em suposa morir-me de vergonya absoluta", afirma el funcionari: "Tant, que em fa insuportable acostar-me cada dia a complir amb el meu torn de feina, és la vergonya democràtica d'haver de sofrir l'espectacle de cinc homes atrapats a presó per 'crims' polítics".

El treballador finalitza el seu article demanant als lectors que "despertin": "Aquesta vergonya no només és per a mi o per als meus companys funcionaris, és per a tot un país, Espanya, que sempre decep, que sempre fracassa, que sempre fereix i fa sagnar amb el bec trencat de les seves històriques disputes".

Posteriorment i entrevistat a RAC1, Hidalgo ha aprofitat per enviar un missatge als familiars dels presos: "No he parlat mai ni amb Junqueras ni amb Forn, però els vull enviar un missatge de tranquil·litat a les seves famílies. Estan ben tractats".