La futura fiscal general de l'Estat: "No podem parlar de presos polítics a Espanya"

Si algun tema tenia expectació de la primera intervenció al Congrés de la futura fiscal general de l'Estat, María José Segarra, era la seva posició sobre el Procés. I Segarra, que és membre de la Unió Progressista de Fiscals (UPF), ha considerat que no es pot parlar de presos polítics a Espanya. "Al segle XXI, a Espanya, ningú està perseguit per les idees, sinó pels seus delictes", ha apuntat Segarra, durant la comissió de justícia al Congrés de Diputats, en què s'ha referit al Procés com a "desafiament independentista". En la línia del seu predecessor, la futura fiscal general ha defensat que "sense llei no hi ha democràcia" i ha reivindicat el compromís de l'Estat amb la legalitat i el dret.

Preguntada sobre l'1-O, ha assegurat que es revisaran "totes les proves" per verificar si hi va haver un ús "proporcionat o desproporcionat" de la força. No es tracta de cap procediment extraordinari, ni cap canvi de rumb, sinó que forma part de les investigacions que s'estan fent en diversos jutjats de Catalunya. També ha recordat que el Tribunal Constitucional va dir que era "il·legal" i les forces de seguretat tenien l'ordre d'actuar per impedir-lo. Sobre si mantindrà els càrrecs de rebel·lió i sedició, entre d'altres, ha assegurat que seria una "temeritat si avui, com a candidata, es posés a dissertar sobre opinions". En tot cas, sobre la feina de la fiscalia, ha recordat que "als fiscals només els guia la llei" i que només atendran "el principi de legalitat".

Durant la presentació de les línies generals del seu mandat, ha manifestat el seu "suport inequívoc" als fiscals que exerceixen la seva funció a Catalunya i ha advertit que serà "ferma" davant "qualsevol intent de condicionar-los".

Fins ara la fiscalia ha sigut molt bel·ligerant amb els processats pel procés independentista, demanant presó preventiva per a la majoria dels investigats. Només, a petició del fiscal general, Julián Sánchez Melgar, es va demanar la llibertat sota fiança per a l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, quan patia tuberculina.

Pel que fa als delictes d'odi, Segarra ha avançat que si és nomenada impulsarà una circular per "unificar criteris jurídics" i fer una "ponderació proporcional" amb l'exercici de la llibertat de expressió. Per a Segarra, "cal ponderar l'exercici de les llibertats d'opinió, informació i expressió, inclosa la cultural, l'artística i la humorística", i el caràcter delictiu de conductes que, per excedir els límits d'aquests drets, "impliquen una incitació a la comissió de fets discriminatoris, o la humiliació a les víctimes o l'exaltació dels seus autors".

Procés a banda, Segarra, en l'inici de la seva intervenció, ha reivindicat que la clau del seu mandat serà "la independència" i "autonomia". En un moment en què la independència de la fiscalia està en el punt de mira, Segarra ha afirmat que "al fiscal general de l'Estat no se li poden donar ordres de cap tipus". Precisament aquest matí, durant la sessió de control, la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha respost al PP que "evitaran l'ús partidista i polític" de la Fiscalia General de l'Estat per evitar que organismes internacionals estirin de les orelles" Espanya. El cas és que el diputat popular Rafael Merino li ha preguntat si la independència del ministeri fiscal està garantida davant l'"amistat manifesta" de la fiscal amb la ministra.

Preguntada sobre la Manada i les consegüents crítiques a la justícia, Segarra ha assegurat: "La reacció social que ha generat ens ha imposat una mica a tots. Una societat ha de conjugar la manifestació amb el respecte a les resolucions judicials".