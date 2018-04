El fiscal general de l'Estat diu que les accions dels CDR sí que encaixen amb el delicte de terrorisme

Després que ahir el jutge de l'Audiència Nacional va deixar en llibertat l'activista dels CDR, Tamara Carrasco, a més de rebaixar l'acusació contra ella a desordres públics, aquest divendres el fiscal general de l'estat s'ha pronunciat. Durant la clausura d'un curs a Santander, el fiscal general Julián Sánchez Melgar ha assegurat que les accions dels CDR "entren dins" de la definició del delicte de terrorisme. De fet, ha anunciat que la Fiscalia estudia ara recórrer la decisió del magistrat de l'Audiència Nacional respecte de Carrasco. Així, Sánchez Melgar ha reiterat que el magistrat va desoir la petició del fiscal que reclamava l'ingrés a presó de l'activista.

El fiscal general també ha reiterat que les imatges projectades a la televisió sobre els actes de protesta dels CDR podrien ser consecutives d'un delicte de terrorisme ja que, segons ha defensat, encaixen en la definició que estableix l'article 573 del Codi Penal. "Com que no s'ha considerat així, la fiscalia està estudiant quins serien els efectes de recórrer o no recórrer", ha explicat.

Reunió entre fiscalies

Un altre dels focus d'interès periodístic de les declaracions d'avui del fiscal Sánchez Melgar era el que es pogués extreure de la reunió que ahir van mantenir les fiscalies d'Alemanya i Espanya sobre l'euroordre. El fiscal, però, no ha compartit el contingut de la trobada ja que és "confidencial" i ha afirmat que se segueix treballant perquè aquesta "pugui tirar endavant com a mecanismes de cooperació entre dos països de la UE".

En acabar l'acte, Sánchez Melgar ha manifestat la proximitat d'una fiscalia europea i ha assenyalat que quan aquesta s'estableixi es treballarà per una "major cooperació" a nivell nacional i internacional. Així, ha subratllat la importància "d'acceptar" els ordenaments jurídics i les resolucions de tots els països amb "plena confiança que tots som un".

El fiscal ha sentenciat que aquest serà el camí per a aconseguir que Europa "sigui un espai de seguretat i justícia fort".