El Govern ajorna la cimera independentista i deixa en l'aire la taula de diàleg pels rebrots de covid-19

Els múltiples rebrots del coronavirus a Catalunya han tornat a capgirar, en paraules de la portaveu, Meritxell Budó, els plans del Govern i ara per ara s'ha posposat la cimera independentista que la mateixa consellera de Presidència va anunciar fa unes setmanes. Budó va dir que el president, Quim Torra, convocaria entitats i partits per poder abordar la taula de diàleg i decidir l'estratègia de la delegació de la Generalitat, però no hi ha data per fer-ho. "Ho hem hagut de posposar. No li puc dir si estem treballant o no en una altra data, ara estem concentrats en el covid-19", ha assegurat Meritxell Budó en la compareixença posterior a la reunió del consell executiu d'aquest dimarts. D'aquesta manera, també ha deixat en l'aire la celebració de la taula de diàleg aquest mes de juliol, ja que no hi ha una data pactada encara amb la Moncloa. Precisament aquest dimarts des de Madrid, la portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero, ha convidat la Generalitat a trucar-los quan tinguin clar que volen tornar a reunir la taula de diàleg.

"En aquests moments no li sé dir si de manera immediata es podrà celebrar la taula de diàleg o haurem d'esperar que els brots de la pandèmia estiguin més controlats, avui mateix no li puc donar aquesta resposta", ha dit la portaveu, Meritxell Budó.

I és que en la roda de premsa ha admès que la situació a l'Hospitalet de Llobregat és ara per ara "complicada" i que al Segrià els casos van en augment. De fet, ha exposat que el Govern ja ha dictat una nova resolució per reduir la mobilitat a la comarca que entrarà en vigor aquesta nit –tot i que l'ha de ratificar el jutge contenciós administratiu.

Des de fa setmanes que el Govern de la Generalitat i la Moncloa protagonitzen un estira-i-arronsa per la taula de diàleg. S'han acusat mútuament de no voler-la reunir i encara no hi ha contactes per encerclar una data. Esquerra sí que ha demanat celeritat a l'hora de fer-la, però Budó ha evitat en tot moment situar-la aquest mes de juliol. Des de Madrid consideren que JxCat i ERC s'han de posar d'acord abans, cosa que ha negat la portaveu del Govern, que ha assegurat que tenen "consensuat" defensar-hi l'autodeterminació i l'amnistia.

Per a Budó és el govern espanyol qui ha de dir si està disposat a negociar sobre les demandes que li fa la Generalitat i resoldre el conflicte polític a través d'una consulta. "Han de dir si hi ha voluntat o no", ha insistit la també dirigent de JxCat. La setmana passada des del Parlament, el president Torra va instar el govern espanyol a posar "data i condicions" del referèndum d'autodeterminació per tal de desbloquejar la taula de diàleg.

Ampliació de pressupost amb 1.230 milions d'euros

D'altra banda, la portaveu també ha anunciat aquest dimarts l'ampliació de 1.230 milions d'euros del pressupost del 2020 per fer front a les despeses del coronavirus. Es tracta d'un fons provinent de les transferències de l'Estat per aquesta qüestió i que en total representen 16.000 milions d'euros per a totes les autonomies. La Generalitat ja ha dit en diverses ocasions que consideren insuficients els recursos.

Segons ha explicat la portaveu, aquests diners s'han incorporat al pressupost a través del fons de contingència i es destinaran als departaments que ja van sufragar despeses pel coronavirus en el punt més àlgid de la pandèmia. La resta aniran dirigits a fer front a les necessitats que sorgeixin dels diferents rebrots i a fer front a la disminució d'ingressos de la Generalitat com a conseqüència de la caiguda de l'activitat econòmica.

Els comuns demanen la compareixença d'Aragonès

Pels comuns, però, el detall que ha donat la consellera de la Presidència no és suficient i ja han registrat una petició de compareixença al Parlament del vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. Volen que expliqui a la comissió d'Economia de la cambra catalana a què destinarà el Govern exactament aquests 1.230 milions d'euros. Justament aquest dimecres, ja estava prevista la compareixença d'Aragonès i també de la consellera de Salut, Alba Vergés, a la comissió d'Economia del Parlament per explicar la gestió pressupostària de la despesa sanitària extraordinària que ha comportat la crisi del covid-19.

"No sabem a què els vol destinar", ha afirmat la líder Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, en una roda de premsa al Parlament. Pels comuns, aquests diners haurien d'anar a salut, educació, dependència, indústria, treball, ciència i innovació. Albiach ha retret al Govern que fins la setmana passada no es posés en contacte amb ells per parlar de com reprioritzar els comptes. "Un acord no es tanca amb una setmana", ha etzibat. La petició dels comuns és una nova mostra del refredament en les relacions amb el Govern després que el grup que lidera Albiach al Parlament es convertís en el soci de l'executiu per aprovar els comptes del 2020.