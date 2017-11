El govern espanyol considera "escàs" el seguiment de la vaga general

El govern espanyol ha fet aquest dimecres des de Catalunya la valoració del seguiment de la vaga general. El secretari general tècnic del ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, ha comparegut passades les 13.00 h a la seu de la Delegació del govern espanyol a Catalunya. Una compareixença breu -sense preguntes- en la qual ha qualificat d'"escàs" el seguiment de la vaga, i ha exposat algunes dades per justificar-ho.

Segons ha afirmat Puigserver, l'índex de consum d'energia ofereix "dades clarificadores" sobre l'abast de l'aturada. Així, ha explicat que el consum industrial d'energia elèctrica "no només està sent el mateix d'un dia normal, sinó que a les 11.15 h era d'un 1% superior al inicialment previst per a un dimecres laborable".

Puigserver ha explicat que aquesta dada contrasta amb l'aturada del 3 d'octubre -quan el consum va caure en un 10,5%- i amb la vaga general del 14 de novembre del 2012, quan l'impacte sobre el consum energètic va ser del 18%.

On sí ha reconegut que el seguiment de la jornada de vaga és superior és en l'àmbit de l'ensenyament. Segons Puigserver -que ha citat dades del departament de Treball, Afers Socials i Famílies- l'adhesió a l'aturada ha sigut "mínima" en tots els àmbits excepte l'ensenyament, on el seguiment ha sigut del 31,5%.

Impacte en el transport

El secretari general tècnic del ministeri de l'Interior ha cenyit l'impacte de la vaga, doncs, a l'àmbit del transport, on els talls de carreteres i vies de tren sí que ha comportat afectacions. En aquest sentit ha explicat que en el moment àlgid de la mobilització s'han comptabilitzat una setantena de piquets tallant la circulació a carreteres del país i carrers de Barcelona.

Segons ha explicat, ara mateix ja només queden sis punts on encara està afectada la circulació. Puigserver ha assegurat que aquests talls de carreteres han registrat també els únics incidents ressenyables de la jornada, amb actuacions dels Mossos i la Policia Nacional per dissoldre les concentracions amb "la força mínima".

Puigserver ha explicat que en aquests episodis també hi ha hagut "enfrontaments entre manifestants i persones que volien exercir el seu dret a la lliure circulació", entre els quals el més destacat ha sigut una agressió a Premià de Mar que ha acabat amb una persona identificada.