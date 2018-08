El govern espanyol denega l'escorta dels Mossos a Puigdemont

El ministeri de l'Interior considera que la condició de pròfug de la justícia de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que li atribueix el Tribunal Suprem és incompatible amb tenir una escorta a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Després de demanar un informe a l'Advocacia de l'Estat, el departament que dirigeix Fernando Grande-Marlaska ha rebutjat, segons ha avançat 'El País', la pretensió del Govern que l'expresident català, processat per rebel·lió a Espanya –tot i que la justícia alemanya va decidir extradir-lo només per malversació– disposi d'escorta a càrrec de la policia catalana al seu refugi de Waterloo (Bèlgica).

Després d'haver intentat ser investit president tot i ser a l'exili per no reconèixer la seva destitució al capdavant del Govern en aplicació de l'article 155 de la Constitució, Puigdemont es va acollir a finals de juny a la llei que regula els drets dels expresidents de la Generalitat; entre els quals s'inclou una oficina amb personal, cotxe oficial i seguretat. Prèviament, la majoria independentista del Parlament va rebutjar una proposta del PP per privar-lo d'aquestes prerrogatives.

Al juliol, l'executiu de Quim Torra va posar en marxa els tràmits per atendre aquestes demandes, segons va anunciar la seva portaveu, Elsa Artadi. Entre altres gestions, es va dirigir al ministeri de l'Interior perquè autoritzés el desplaçament a l'estranger d'agents armats dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu que serveixin com a escorta a Puigdemont. També va adreçar-se al ministeri d'Exteriors perquè tramités els permisos necessaris perquè els Mossos poguessin operar a Bèlgica com a agents de l'autoritat. Fonts del ministeri al·leguen que Puigdemont no pot tenir una escorta oficial, ja que actualment no té cap càrrec públic –ha quedat suspès com a diputat del Parlament després de ser processat per rebel·lió– i és un pròfug de la justícia.

Tot i que el magistrat del Suprem Pablo Llarena ha retirat l'euroordre contra Puigdemont i aquest pot circular lliurement per Europa, segueix vigent una ordre de detenció contra ell. Un policia espanyol que es trobés amb Puigdemont –independentment que formés part de les forces de seguretat de l'estat espanyol o d'una comunitat autònoma– estaria obligat a posar-lo a disposició del jutge en lloc de donar-li seguretat. Des que va exiliar-se a l'estranger, Puigdemont ha comptat amb la protecció de diversos mossos, però ho han fet a títol personal en les hores lliures, no en missió oficial i cobrant de l'erari públic, com volia fer ara el Govern. Fonts de la Generalitat asseguren que encara no han rebut resposta a les seves peticions per escortar Puigdemont, de manera que no han volgut pronunciar-se sobre el rebuig del ministeri. Puigdemont va tornar a finals de juliol a Waterloo, després d'estar quatre mesos retingut a Alemanya.