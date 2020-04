El govern espanyol dubta que l'independentisme se sumi a uns nous Pactes de la Moncloa

La reedició d'uns nous Pactes de la Moncloa porta una condició inalienable, segons el govern espanyol: la "reconstrucció nacional" per tornar a "tirar endavant Espanya". Un objectiu que queda allunyat, segons ha insinuat el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dels que tenen els partits independentistes. D'aquesta manera, Ábalos ha donat per fet que no comptarà amb el suport d'aquesta formacions per a un pacte com el de fa quaranta anys. Ara bé, el titular de Transports ha assegurat que el govern espanyol "no exclou" cap actor polític d'aquest acord, però sí que demana que qui s'hi sumi comparteixi aquest objectiu comú. "S'han de compartir certs elements", ha afirmat Ábalos, que ha afegit: "En la mesura que aquesta idea s'entengui, s'hi participarà o no".

Des de fa dies que el govern espanyol està llançant la idea d'un gran pacte d'estat similar als Pactes de la Moncloa per superar la crisi econòmica i social que comportarà la crisi sanitària generada pel coronavirus. En els Pactes de la Moncloa del 1977 hi van participar els partits nacionalistes catalans, unes formacions que, segons Ábalos, no són equiparables a les que en són hereves en l'actualitat. "El 1977 tenien un altre caràcter les formacions que avui se'n senten hereves i no és la mateixa actitud que es té ara", ha afirmat.

L'única veu independentista que s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió és la de la portaveu del Govern, Mertixell Budó, aquest migdia en roda de premsa. La consellera de la Presidència ha avisat l'executiu espanyol que sense cooperació, la Generalitat "no hi serà". En aquest sentit, Budó ha afirmat que estudiarà l'acord que proposa el govern de Pedro Sánchez per analitzar si té per objectiu rellançar l'economia "amb lleialtat, cooperació i de manera concertada amb Catalunya". La portaveu, però, ha advertit que si la proposta té la finalitat de "recentralitzar més l'Estat", la Generalitat "no hi serà". Així, si les formacions independentistes no s'acaben sumant a aquests nous Pactes de la Moncloa, el consens de fa 40 anys quedaria tocat. I més encara si el PP, el principal partit de l'oposició, no s'hi presta.

Si la crisi del coronavirus va donar unes setmanes de pausa a la tempesta política a Madrid i Barcelona, sembla que els núvols tornen a compactar-se. A la capital de l'Estat, l'oposició es va reactivant, liderada pel PP, que recela obertament de la proposta socialista. L'oferiment de reeditar els Pactes de la Moncloa per part de Sánchez "no sona gaire sincer", en paraules del PP, Pablo Casado. El dirigent popular no se'n fia, "venint de la mateixa persona que no va aixecar el telèfon en dues setmanes per demanar la pròrroga de l'estat d'alarma a l'únic partit que li dona suport". A banda, Casado ha exposat que els Pactes de la Moncloa s'inscrivien en un "canvi de règim", cosa que el popular descarta del tot per al moment actual: "Ja estem en una democràcia i a la Unió Europea, la millor xarxa de seguretat", ha dit.

Sigui com sigui, Ábalos ha aprofitat la roda de premsa d'aquest migdia, que ha fet acompanyat del ministre de Sanitat, Salvador Illa, per tornar a apel·lar a la unitat de tots els partits polítics per reeditar un pacte com el de la Transició. "Si tots reclamem que la UE actuï de manera solidària amb Espanya, el mínim que podem fer és que aquesta esperança es produeixi des de la unitat d'acció", ha defensat el ministre. "Ningú comprendria que un partit dinamités l'acord i que posés condicions que restessin legitimitat al govern que insta al pacte", ha afegit. Ábalos considera que la crisi del coronavirus és un "desafiament igual d'important" al que es va afrontar durant la Transició i ha assegurat que l'única manera de fer-hi front és amb "sentit d'estat" i "compromís democràtic".

El PP reactiva l'oposició

Però, tornant al PP, al carrer Génova l'amenaça és doble: volen començar a influir en els aspectes ideològics de la gestió de la crisi. No pensen permetre que Moncloa pugui seguir aprovant decrets sense calcular si el Congrés els podrà convalidar, i per això Casado ha llançat un advertiment lligat a un cronòmetre: "No podrem donar suport al govern després de l'aprovació de la pròrroga de l'estat d'alarma [aquesta setmana] si no es recupera el control democràtic".

Casado es refereix a la reactivació del Congrés de Diputats. Els populars avalen que, fins ara, el govern hagi funcionat amb pinyó fix i l'oposició hagi deixat fer de manera "constructiva", però creuen que ja n'hi ha prou. "La democràcia no es pot confinar; els parlamentaris són un servei essencial", ha exclamat Casado després de reunir-se telemàticament amb els seus diputats estatals, europeus i autonòmics. "S'ha de recuperar com més aviat millor la triple funció de les Corts: el control al govern, la iniciativa legislativa i la representativitat", ha dit.

Els populars continuen alçant el to dels retrets contra el govern de manera gradual. Avui Casado ha arribat a afirmar que la Moncloa ha comès "errors greus" i que, a vegades, ha semblat que "no hi havia ningú al volant". "Per salvar vides el govern té el nostre suport, però no per arruïnar Espanya", ha reblat un Casado que fa dies que ha apagat la pipa de la pau.