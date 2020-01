La jurista Arancha González Laya serà la nova ministra d'Exteriors i Salvador Illa, ministre de Sanitat

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va desgranant a poc a poc com serà el nou executiu i quins ministres seran els responsables de cada àrea. Una de les sorpreses d'aquest divendres ha sigut el nom de la nova ministra d'Exteriors i de la Unió Europea, una desconeguda de la política espanyola. Es tracta de la jurista basca experta en comerç internacional Arancha González Laya (Sant Sebastià, 1969).

Actualment és directora executiva del Centre de Comerç Internacional, un organisme conjunt de l'ONU i l'Organització Mundial del Comerç (OMC) amb seu a Suïssa, i va ser la mà dreta de Pascal Lamy quan el francès era el secretari general de l'OMC. Anteriorment va ocupar diferents càrrecs a la Comissió Europea. Amb González Laya, Sánchez vol donar més pes a la diplomàcia econòmica.

Una altra de les cares noves de l'executiu serà el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, que fa el salt a Madrid per ocupar la cartera de Sanitat. Amb Illa són dos els ministres catalans del nou executiu: el sociòleg Manuel Castells, proposat per Unides Podem, ocuparà la cartera d'Universitats. Va ser un dels primers ministres confirmats després de la investidura de dimarts.

El tercer ministre nou confirmat aquest divendres és José Luis Escrivá, actual president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). Escrivá, un economista que va ocupar càrrecs de responsabilitat al Banc Central Europeu, serà el responsable de la cartera de nova creació de Seguretat Social, Inclusió i Migracions. També aquest divendres s'ha fet públic el nom de la nova delegada del govern de Violència de Gènere: el càrrec l'ocuparà la jutge i diputada d'Unides Podem Victoria Rosell.

Grande-Marlaska i Ábalos segueixen i Delgado marxa

Altres ministres seguiran en el càrrec. És el cas de l'actual responsable d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, una de les cares més conegudes del govern, segons ha transcendit aquest divendres. També continuaran com a ministres la responsable d'Indústria, Reyes Maroto, i el de Foment, José Luis Ábalos. El nom del seu ministeri, però, canvia de nom i passarà a dir-se ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. Altres ministres que repetiran confirmats aquest divendres són Luis Planas, titular d'Agricultura, i Margarita Robles, responsable de Defensa.

Entre els que no continuaran destaca la ministra de Justícia, Dolores Delgado. La titular de Justícia, exfiscal de l'Audiència Nacional, va ser qüestionada al principi del seu mandat per uns àudios gravats durant un dinar amb l'excomissari de policia –actualment empresonat– José Manuel Villarejo i les dubtoses explicacions que va oferir la ministra. El Procés també li ha passat factura. Des del seu ministeri, però, han volgut destacar aquest divendres que "durant el seu mandat, l'Advocacia de l'Estat va guanyar el judici del Procés" perquè els lletrats de l'Estat van canviar les acusacions inicials de rebel·lió per sedició quan la ministra va ser nomenada, delicte pel qual finalment estan condemnats la majoria de líders del Procés. Encara és una incògnita el nom de la persona que substituirà Delgado.

L'entrada a l'executiu d'Unides Podem ha obligat Sánchez a introduir canvis importants i augmentarà el nombre de ministeris. Dels disset actuals es podria passar a una vintena. El que s'ha fet públic fins ara és que el nou govern espanyol tindrà un nou ministeri, el de Seguretat Social, Inclusió i Migracions. Unides Podem ocuparà la cartera de Treball, però Sánchez ha retirat de les competències d'aquest ministeri la Seguretat Social, una àrea amb molt de pes econòmic, per evitar que estigui en mans del partit de Pablo Iglesias.

Un govern amb quatre vicepresidències

La Moncloa va revelar aquest dijous que el nou govern de coalició tindrà quatre vicepresidències que ocuparan Carmen Calvo, que seguirà com a número dos de l'executiu i serà responsable de Presidència, a més de tenir les competències de Memòria Històrica; Nadia Calviño, que serà la vicepresidenta econòmica; Teresa Ribera, vicepresidenta de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, que serà el vicepresident de l'àrea social. El govern també canvia de portaveu: Isabel Celaá, que seguirà sent ministra d'Educació, cedeix el càrrec a Maria Jesús Montero, que compaginarà el càrrec de portaveu amb el de ministra d'Hisenda. Montero és de l'ala esquerra del PSOE i manté bones relacions amb els dirigents d'Unides Podem.

Sánchez revelarà en les pròximes hores els noms de tots els ministres. Diumenge està previst que el president del govern espanyol comuniqui a Felip VI la composició de l'executiu i que dilluns els ministres prometin el càrrec. Dimarts que ve se celebrarà el primer consell de ministres.