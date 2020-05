El govern espanyol s'inclina per rebutjar que la Comunitat de Madrid passi a la fase 1 de desconfinament

S'albira una topada important entre el govern espanyol i la Comunitat de Madrid pel desconfinament, amb derivades polítiques incloses. Diversos mitjans, entre els quals l'agència Efe, ja publiquen que l'executiu espanyol s'inclina per rebutjar la sol·licitud de passar a la fase 1, i aquest matí el vicepresident segon, Pablo Iglesias, ja s'ha posicionat en aquest sentit. "No cal ser un gran expert per arribar a la conclusió que potser és raonable que sigui un dels territoris on la desescalada vagi a ritmes més lents", ha assenyalat el líder de Podem en una entrevista a Radiocable. Aquest divendres Sanitat ha informat de 48 morts noves a Madrid, amb 145 hospitalitzacions i 148 contagis detectats.

Les discrepàncies internes al govern regional per superar l'etapa han provocat un terratrèmol, amb la dimissió de la directora general de Salut Pública, Yolanda Fuentes, aquest dijous, i ha evidenciat la improvisació. A última hora de dijous el conseller de Salut madrileny, Enrique Ruiz Escudero, va entregar la documentació tècnica al ministeri de Sanitat després que en una primera reunió Salvador Illa l'emplacés a una nova trobada aquest divendres per abordar la situació amb els papers sobre la taula. Uns informes que, evidentment, no comptaven amb la firma de Fuentes. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha escudat, però, en el fet que la màxima autoritat és el conseller. Posteriorment, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del govern espanyol, Fernando Simón, ha reconegut que l'opinió de Salut Pública és la que té "més pes" a l'hora d'elaborar els informes i prendre la decisió sobre si es pertinent passar a la següent fase.

Fuentes va escriure en la seva carta de dimissió que "no es complien els criteris sanitaris" per avançar a la fase 1, segons l'agència Servimedia. Ayuso ha admès en algunes entrevistes televisives aquest matí que la màxima responsable tècnica de la conselleria no avalava canviar de fase. De fet, la mateixa presidenta tenia "reticències" a passar a la següent etapa, però que va canviar d'opinió després de parlar amb sectors econòmics. "Hi ha famílies vulnerables que no ingressen ni un sol euro des de fa setmanes", ha assegurat en declaracions a TVE. A més, també ha assegurat que la capacitat de llits UCI -un dels principals requisits és tenir-ne 2 per cada 10.000 habitants- és suficient. Les discrepàncies, però, les hauria expressat fins i tot el mateix conseller Ruiz Escudero, que, segons El Mundo, apostava per esperar com a mínim una setmana.

Les discrepàncies sobre la desescalada també han coincidit amb la voluntat d'Ayuso de nomenar viceconseller de Sanitat, al capdavant de la gestió del covid-19 i el desconfinament, Antonio Zapatero, que va ser el director de l'hospital de campanya d'Ifema. La presidenta ha anotat que Fuentes desconeixia que ja "feia dies que volia reestructurar la conselleria", i s'ha mostrat convençuda que en cas d'haver-ho sabut "s'hauria mantingut en el càrrec". Ayuso ha afirmat que Zapatero és partidari d'avançar cap a la fase 1 de la desescalada.

Caldrà veure les conseqüències polítiques si finalment es consuma el no del ministeri de Sanitat. Iglesias ha assenyalat que la gent "està escandalitzada que alguns pretenguin guanyar posicions polítiques jugant amb salvar vides". Ayuso ha criticat les paraules del vicepresident segon i l'ha acusat de no preocupar-se de la situació de la capital espanyola, i ha defensat que està actuant sota els paràmetres de la "cautela".

Casado, debilitat

Madrid és un dels principals bastions del PP de Pablo Casado, qüestionat per la seva intenció de posar en perill la pròrroga de l'estat d'alarma amb l'amenaça de votar-hi en contra, tot i que finalment es va abstenir. La seva oposició va propiciar l'acord entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i la líder de Cs, Inés Arrimadas. Precisament, a la capital espanyola les desavinences s'han produït entre Ayuso i el vicepresident, Ignacio Aguado, que des de l'inici apostava per passar a la fase 1 i va acabar guanyant el pols a la presidenta. El no a canviar d'etapa debilitaria encara més el PP de Casado en una setmana complicada per al partit.