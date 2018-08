Hisenda obre la porta a retardar els pressupostos del 2019 fins al novembre

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha obert la porta a retardar més enllà del setembre la presentació dels pressupostos del 2019 per poder-los aprovar un cop estiguin "pactats" amb altres formacions polítiques. En una entrevista a Efe, la ministra assegura que els comptes tindran un alt component social.

"Si no hi ha temps perquè es pacti amb els grups polítics al mes de setembre, i evidentment el més important és arribar a un acord, podrem presentar-los al novembre i igualment entrarien en vigor l'1 de gener", ha afirmat Montero. En qualsevol cas, la titular del ministeri d'Hisenda insisteix que treballa per presentar els comptes al setembre, com marca la llei, perquè creu que "hi ha temps per acordar-los".

De fet, Montero ha plantejat als grups la possibilitat de pactar mesures que s'inclouran en els futurs pressupostos durant les negociacions per aprovar els objectius del dèficit i el sostre de despesa per al període del 2019-2021. La proposta va ser rebutjada al Congrés i es tornarà a votar a la cambra a finals de mes. La ministra es mostra confiada que aconseguirà "suports suficients per superar la negativa a la tramitació" i evitar els possibles vetos.

En cas que el govern de Pedro Sánchez aconsegueixi aprovar el sostre de despesa, els pressupostos del 2019 comptaran amb 125.064, un 4,4% més que els comptes anteriors. No obstant, la xifra haurà de tornar a passar pel Congrés i el Senat, on el Partit Popular té la majoria absoluta.

"Alt component social" als comptes

Segons Montero, els futurs pressupostos del govern socialista tindran un "alt component social" i avançaran en "la recuperació dels drets perduts" durant la crisi, per exemple a través de les polítiques d'educació o de dependència. En aquest sentit, ha apuntat que els comptes restabliran la possibilitat que les cuidadores no professionals de persones dependents puguin cotitzar a la Seguretat Social.

Pel que fa a la situació del sistema de pensions, Montero assegura que el govern de Pedro Sánchez "sempre ha volgut que es vagin actualitzant d'acord amb el cost de la vida". Tot i així, ha puntualitzat que aquest àmbit correspon al ministeri de Treball i que dependrà dels "elements" amb què es pugui comptar.

Sobre els canvis en matèria d'impostos, la ministra d'Hisenda també ha avançat que el govern espanyol estudia establir una tributació mínima de l'impost de societats del 15%, que actualment està en el 19%, mentre que el tipus nominal és del 25%. Altres taxes com l'impost a les tecnològiques o el de la banca es desenvoluparien més endavant, mentre que la càrrega impositiva al dièsel i la gasolina podria arribar en els pròxims pressupostos.