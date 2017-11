EN DIRECTE: una gran mobilització per la llibertat dels presos polítics

El carrer Marina s'omple de manifestants que responen a la crida de les entitats ANC i Òmnium Cultural per convertir la mobilització d'aquesta tarda en un clam a favor de la llibertat dels presos polítics i rebutjar l'aplicació de l'article 155 que ataca l'autogovern. La capçalera de la manifestació, precedida pel lema 'Llibertat presos polítics' ha començat a avançar poc després de les cinc de la tarda des de la cruïlla del carrer Marina-Pujades i arribarà fins a l'avinguda Icària.

540x306 La manifestació d'aquest dissabte 11 pels presos polítics / JORDI ROVIRALTA La manifestació d'aquest dissabte 11 pels presos polítics / JORDI ROVIRALTA

Els familiars dels 10 empresonats són a la capçalera recordant els absents. "No esteu sols", és un dels crits que surt de la multitud i que va dirigit al president de l'ANC, Jordi Sánchez, el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el vicepresident del Govern Oriol Junqueras i els consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa i Meritxell Borràs. Tots ells són a presó sense fiança per la seva participació en el procés independentista.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el regidor Jaume Asens també s'han afegit a la capçalera dels polítics que, una mica per darrere dels familiars, reclama la llibertat per als presos. En canvi, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha decidit finalment no anar-hi després de sortir de la presó aquest divendres un cop abonada la fiança de 150.000 euros decretada pel jutge del Suprem.

Moltes banderes però també molts cartells demanant Llibertat -també versions en anglès on s'hi pot llegir 'Freedom'- entre els assistents. També hi ha qui porta cartells amb les cares dels empresonats o encausats. La marxa, batejada com Diada de la llibertat, estarà carregada d’emotivitat, per la presència dels familiars dels empresonats però també per persones de l'entorn dels membres del Govern que estan desplaçats a Brussel·les pendents de la justícia belga.

540x306 Una gran mobilització per la llibertat dels presos polítics Una gran mobilització per la llibertat dels presos polítics

S'intueix una gran afluència de gent a la crida. Segons el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, hi ha 574 autocars concertats, i els trens també han registrat una afluència més gran de viatgers que un dissabte qualsevol a la tarda. Els accessos a Barcelona, com la C-58 i la Ronda Litoral, registren retencions de trànsit.