L'holograma de Rivera reclama el vot per "dir no a Sánchez" i als independentistes

Albert Rivera ha engegat la campanya electoral a les eleccions del 28-A amb un discurs moderat i mirant de liderar el bloc de dretes per fer "fora Pedro Sánchez". "Si no aneu a votar, seguirà Sánchez, seguirà Iglesias i seguiran els separatistes" que volen "liquidar Espanya", ha explicat el líder de Cs en un acte que ha barrejat tradició i modernitat: Després d'un breu parlament a Pedraza, prop de Segòvia, Rivera s'ha traslladat fins a Madrid. Virtualment. A través d'un holograma ha aparegut a la seu central de la formació taronja per dirigir-se al seu electorat.

El líder de Cs ha insistit en què la seva proposta no mira cap al passat, sinó tot el contrari: "Us prometo que seré el president que parli de futur i no es baralli pel passat". Per intentar pescar vots a totes dues bandes de l'electorat, Rivera ha volgut remarcar que "Espanya no necessita anar ni a la dreta ni a l'esquerra" i ha posat de manifest que el nou govern que surti de les urnes estarà "encapçalat per Cs" i anirà "de la mà dels constitucionalistes".

"Tindrem un projecte d’igualtat. Tots els espanyols hem de tornar a ser iguals, visquem on visquem, treballis on treballis", ha dit Rivera abans de demanar una Espanya "que no vol dividir entre rojos i blaus, que vol donar-se la mà per mirar endavant".