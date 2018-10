L'independentisme critica les últimes decisions de Borrell i avisa que no ajuden a l'aprovació dels pressupostos

Després de les últimes decisions que ha pres el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, l'independentisme avisa que no ajuden a facilitar un acord per als pressupostos. Borrell va retirar ahir l'estatus diplomàtic del delegat del govern de Flandes, André Hebbelinck, -la raó és que el president del Parlament de Flandes, Jan Peumans, havia demanat la llibertat dels presos polítics- i va demanar al govern grec que destituís el cònsol honorari a Barcelona, Fernando Turró, per "greuges amb la bandera espanyola".

Així, el diputat del PDECat al Congrés Carles Campuzano ha qualificat el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, de jugar a ser un "piròman". En declaracions als periodistes des dels passadissos del Congrés, Campuzano ha considerat una "pena" que Borrell faci aquest paper en comptes de treballar a favor del diàleg i de la solució del conflicte. "Sánchez té en Borrell part dels problemes que potser expliquen que els pressupostos no s'acabin aprovant", ha avisat. A més, ha assegurat que, de moment, el govern espanyol no està tenint gaire interès a explicar el contingut dels comptes al seu grup i que les condicions polítiques no conviden a una posició favorable del PDECat.

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, per la seva banda, ha optat per la ironia a l'hora de valorar aquestes decisions i ha animat el ministre d'Exteriors, Joan Borrell, que segueixi en la seva tasca de difusió internacional del Procés. Artadi ha definit Borrell com "el ministre que més projecció fa del moviment independentista a tot Europa". Segons la consellera, quan Borrell retira credencials diplomàtiques en una acció "sense precedents" a la UE, en el fons dona "més publicitat que mai" al Procés.

Rufián qualifica Borrell de "fatxenda"

D'altra banda, el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha qualificat el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, de "fatxenda" per haver afirmat que els independentistes acabaran donant suport als pressupostos malgrat el soroll. En declaracions als periodistes des dels passadissos del Congrés, Tardà ha retret a Borrell que "segueixi fent de militant d'una associació de dretes com Societat Civil Catalana en comptes de fer de ministre". A més a més, sobre la visita del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, al líder d'ERC, Oriol Junqueras, a Lledoners, Rufián ha considerat que Iglesias no té una "vareta màgica" per fer canviar d'opinió a ERC.