L'independentisme es reuneix a Bèlgica amb Puigdemont

Els partits independentistes s'han reunit aquest cap de setmana a Bèlgica amb l'expresident Carles Puigdemont, segons va avançar ahir TV3 i ha confirmat l'ARA. La trobada es va fer just l'endemà que Jordi Sànchez i Jordi Turull comencessin una vaga de fam, i va servir com a reunió de treball per afrontar les setmanes clau en què tindrà lloc la vaga de fam i posteriorment el judici als presos polítics.

Tant Junts per Catalunya com ERC i la CUP van participar en la reunió. Representants de les tres formacions van ser captats per les càmeres de TV3 a l'aeroport del Prat, tot i que van sortir per llocs diferents. Les primeres espases de l'independentisme van ser a Bèlgica: el president, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, la consellera de presidència, Elsa Artadi, el diputat de JxCat Albert Batet, el diputat d'ERC Sergi Sabrià i els cupaires Eulàlia Reguant, Mireia Boya i Carles Riera. Segons ha informat RAC1, també hi havia els líders d'ANC i Òmnium, Elisenda Paluzie i Marcel Mauri.

La trobada entre els partits s'ha fet de manera discreta i no se n'havia informat. Aquesta setmana alguns dels que ahir eren a la reunió tornaran a Bèlgica per explicar els primers passos del Consell per la República.